Huracán Las Heras definió a su nuevo DT para el Federal A 2026: quién es y de dónde viene

El club mendocino anunció al entrenador que estará al frente del equipo en la próxima temporada del Torneo Federal A. Cuenta con experiencia en la categoría y ya dirigió a varios equipos del país.

Sergio “Toti” Arias, nuevo DT de Huracán Las Heras para el Torneo Federal A 2026.

Los Andes | Juan Azor
Por Juan Azor

La confirmación se conoció en las últimas horas a través de los canales oficiales de Huracán Las Heras, que definió así su primer movimiento deportivo de cara al nuevo año futbolístico. Arias llegará al banco del “Globo” tras su último paso por Crucero del Norte, institución a la que dirigió hasta mediados de la temporada pasada.

El flamante entrenador es mendocino, tiene 53 años y cuenta con una extensa trayectoria en la categoría. A lo largo de su carrera dirigió a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, San Martín de Mendoza, San Martín de Formosa, Douglas Haig, Estudiantes de San Luis y Ferro de General Pico, entre otros equipos.

Con esta designación, Huracán Las Heras comienza a delinear su proyecto deportivo para el Torneo Federal A, certamen que mantendrá un formato similar al de las últimas ediciones.

