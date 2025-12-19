19 de diciembre de 2025 - 19:33

Manu Ginóbili recuerda su icónico doble dorado en Atenas y su carrera como leyenda

El bahiense, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y medallista olímpico, repasó los momentos más destacados de su trayectoria, revelando su mejor jugada, el rival más difícil y su experiencia en la NBA.

El bahiense realizó un ping pong de preguntas y respuestas con Coker (streamer e influencer) en una tienda de la NBA en la Argentina. &nbsp;

El bahiense realizó un ping pong de preguntas y respuestas con Coker (streamer e influencer) en una tienda de la NBA en la Argentina.

 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Durante un encuentro con el streamer Coker en una tienda oficial de la NBA en Argentina, Manu Ginóbili eligió su jugada más emblemática: el doble sobre Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Con esa acción, la Selección Argentina ganó 83-82 en su debut del Grupo A, iniciando un camino que terminaría con la medalla dorada tras eliminar a Estados Unidos en semifinales e imponerse a Italia en la final. “Ese doble quedó como el mejor de mi carrera”, confesó el ex escolta.

Leé además

Entre sus pupilo, el ex campeón mundial pluma, tiene a su hijo Axel quien debutó entre los amateurs hace un par de meses.    

Boxeo: "Yoni" Barros, entre golpes que marcaron y sueños que persisten

Por Sergio Faria
River Plate busca cerrar más jugadores para el 2026

River Plate: una de cal y otra de arena en el mercado de pases

Por Redacción Deportes

Ginóbili también destacó al rival que más lo exigió: España. “Creo que debe ser el único equipo al que nunca le gané”, afirmó, reafirmando la dificultad que representó enfrentar a la Furia Roja en competencias internacionales.

image
Manu eligi&oacute; aquel puntazo que convirti&oacute; frente a Serbia y Montenegro en los Juegos Ol&iacute;mpicos de 2004:, "qued&oacute; como el doble de mi carrera&rdquo;.

Manu eligió aquel puntazo que convirtió frente a Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de 2004:, "quedó como el doble de mi carrera”.

Experiencia en la NBA y admiración por Kobe

El bahiense repasó su extensa trayectoria en la NBA, donde conquistó cuatro anillos con San Antonio Spurs. Al evaluar la liga como jugador y como fanático, señaló: “Como fan, el espectáculo es espectacular. Como jugador, el trajín es duro, sobre todo después de los 35 años. Necesitás estar al detalle todo el día”. Además, eligió a Kobe Bryant como el jugador más habilidoso al que se enfrentó y resaltó que competir al máximo nivel con los mejores jugadores fue un desafío constante que lo motivó a superarse siempre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1817332321747419455&partner=&hide_thread=false
Manu Ginóbili
Manu Ginóbili es para muchos el zurdo más importante del básquet nacional.

Manu Ginóbili es para muchos el zurdo más importante del básquet nacional.

Vida fuera de la cancha y legado

Más allá del básquet, Manu reflexionó sobre otras facetas de su vida: su dominio del inglés tras más de dos décadas en Estados Unidos, su cercanía con sus hijos y la posibilidad de haber estudiado economía o finanzas si no hubiera sido jugador. También confesó la sensación de incredulidad al verse en el Salón de la Fama de la NBA: “Soy un pibe normal que jugaba al básquet en un club chiquito… Nadie puede soñar con esto y se me terminó dando. Soy un privilegiado de haberlo vivido”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lanús y Flamengo disputarán la final de esta copa en febrero. 

Lanús y Flamengo ya tienen fecha para jugar la Recopa Sudamericana

Por Redacción Deportes
El Azul pierde a Centurión, una pieza fundamental del equipo de Berti

Independiente Rivadavia y una durísima baja: Ezequiel Centurión vuelve a River Plate

Por Emanuel Cenci
este fin de semana hay beach voley en tunuyan

Este fin de semana hay Beach Vóley en Tunuyán

Hockey Césped. Milagros del Valle Alastra Guillén, una de las mejores jugadoras mendocinas en este momento en el país y el mundo.

Milagros Alastra, la gran estrella emergente del Hockey Césped Mundial

Por Gonzalo Tapia