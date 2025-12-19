Manu Ginóbili recuerda su icónico doble dorado en Atenas y su carrera como leyenda

El bahiense, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y medallista olímpico , repasó los momentos más destacados de su trayectoria, revelando su mejor jugada, el rival más difícil y su experiencia en la NBA .

El bahiense realizó un ping pong de preguntas y respuestas con Coker (streamer e influencer) en una tienda de la NBA en la Argentina.

Durante un encuentro con el streamer Coker en una tienda oficial de la NBA en Argentina, Manu Ginóbili eligió su jugada más emblemática: el doble sobre Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Con esa acción, la Selección Argentina ganó 83-82 en su debut del Grupo A, iniciando un camino que terminaría con la medalla dorada tras eliminar a Estados Unidos en semifinales e imponerse a Italia en la final. “Ese doble quedó como el mejor de mi carrera”, confesó el ex escolta.

Ginóbili también destacó al rival que más lo exigió: España. “Creo que debe ser el único equipo al que nunca le gané”, afirmó, reafirmando la dificultad que representó enfrentar a la Furia Roja en competencias internacionales.

image Manu eligió aquel puntazo que convirtió frente a Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de 2004:, "quedó como el doble de mi carrera”. Gentileza. Experiencia en la NBA y admiración por Kobe El bahiense repasó su extensa trayectoria en la NBA, donde conquistó cuatro anillos con San Antonio Spurs. Al evaluar la liga como jugador y como fanático, señaló: “Como fan, el espectáculo es espectacular. Como jugador, el trajín es duro, sobre todo después de los 35 años. Necesitás estar al detalle todo el día”. Además, eligió a Kobe Bryant como el jugador más habilidoso al que se enfrentó y resaltó que competir al máximo nivel con los mejores jugadores fue un desafío constante que lo motivó a superarse siempre.