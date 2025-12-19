Manu Ginóbili recuerda su icónico doble dorado en Atenas y su carrera como leyenda
El bahiense, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y medallista olímpico, repasó los momentos más destacados de su trayectoria, revelando su mejor jugada, el rival más difícil y su experiencia en la NBA.
El bahiense realizó un ping pong de preguntas y respuestas con Coker (streamer e influencer) en una tienda de la NBA en la Argentina.
Durante un encuentro con el streamer Coker en una tienda oficial de la NBA en Argentina, Manu Ginóbili eligió su jugada más emblemática: el doble sobre Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Con esa acción, la Selección Argentina ganó 83-82 en su debut del Grupo A, iniciando un camino que terminaría con la medalla dorada tras eliminar a Estados Unidos en semifinales e imponerse a Italia en la final. “Ese doble quedó como el mejor de mi carrera”, confesó el ex escolta.
Ginóbili también destacó al rival que más lo exigió: España. “Creo que debe ser el único equipo al que nunca le gané”, afirmó, reafirmando la dificultad que representó enfrentar a la Furia Roja en competencias internacionales.
Experiencia en la NBA y admiración por Kobe
El bahiense repasó su extensa trayectoria en la NBA, donde conquistó cuatro anillos con San Antonio Spurs. Al evaluar la liga como jugador y como fanático, señaló: “Como fan, el espectáculo es espectacular. Como jugador, el trajín es duro, sobre todo después de los 35 años. Necesitás estar al detalle todo el día”. Además, eligió a Kobe Bryant como el jugador más habilidoso al que se enfrentó y resaltó que competir al máximo nivel con los mejores jugadores fue un desafío constante que lo motivó a superarse siempre.
Le ganó al último campeón del mundo con este doble de Ginóbili en el último segundo. Derrotó al dream team de EEUU en semis y salió campeón olímpico contra Italia. Fue histórico. pic.twitter.com/96FfhJlouZ
Más allá del básquet, Manu reflexionó sobre otras facetas de su vida: su dominio del inglés tras más de dos décadas en Estados Unidos, su cercanía con sus hijos y la posibilidad de haber estudiado economía o finanzas si no hubiera sido jugador. También confesó la sensación de incredulidad al verse en el Salón de la Fama de la NBA: “Soy un pibe normal que jugaba al básquet en un club chiquito… Nadie puede soñar con esto y se me terminó dando. Soy un privilegiado de haberlo vivido”.