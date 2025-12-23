Julieta Benedetti, histórica, la primera mujer ciclista argentina en ganar un Olimpia

Con el Olimpia de Plata entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, Julieta Benedetti fue consagrada como la mejor ciclista argentina de la temporada 2025. El galardón confirmó el enorme año deportivo de la pedalista mendocina, que se afianza como una de las grandes promesas del ciclismo nacional y que, además, marcó un hecho histórico al convertirse en la primera mujer del ciclismo argentino en recibir la estatuilla de los Premios Olimpia .

Fue una temporada repleta de consagraciones para Benedetti, quien ratificó su crecimiento y protagonismo en cada competencia que disputó. Su destacada actuación la posicionó no solo entre las mejores del país, sino también como una de las figuras más relevantes del deporte mendocino.

La ciclista compartió la gala de los Premios Olimpia con figuras de primer nivel como el campeón del mundo Ángel Di María, el piloto Agustín Canapino, el ganador del Olimpia de Oro , y en una noche cargada de emoción en la que también se homenajeó a Diego Armando Maradona con la entrega del primer Olimpia Infinito . “Estaba anonadada. Fue muy emocionante ver a tanta gente con la misma intención: llevar al deporte argentino lo más alto”, recordó.

Los logros sostienen ampliamente la distinción obtenida por Benedetti. A lo largo del año, llenó de medallas al ciclismo mendocino y argentino, sobresaliendo especialmente los oros conquistados en los Juegos Panamericanos de la Juventud de Asunción. “El principal objetivo del año era conseguir las plazas para los Juegos y por suerte lo logramos. Después, obviamente, los Juegos fueron el gran desafío y pudimos traer una muy buena cosecha”, explicó.

Lejos de tomarse un descanso tras las fiestas, Julieta ya está enfocada en lo que viene . “El ciclismo no perdona. Me tomé dos semanas en octubre y enseguida arranqué la pretemporada. En febrero tenemos el Panamericano de pista en Chile y en marzo el de ruta en Colombia, siempre con la Selección . Ya estoy con toda la planificación acomodada para 2026”, contó la mendocina.

image Julieta Benedetti se consagró campeona de ruta en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025. Gentileza.

El premio cobra aún más valor si se tiene en cuenta que Benedetti reparte su tiempo entre el alto rendimiento y sus estudios. Actualmente cursa la Licenciatura en Comercio Exterior en modalidad a distancia. “Estoy en tercer año. Donde voy, puedo seguir estudiando y rindiendo. Vengo bastante al día, por suerte. Me queda un año de cursado: son cuatro”, destacó la ciclista N°1 de Argentina.

De la escuelita a la élite del ciclismo

El camino de Julieta sobre la bicicleta comenzó casi por casualidad,a los siete años, en una escuelita de mountain bike en Chacras de Coria. “Al principio no me gustaba mucho pedalear, pero con el tiempo me fui entusiasmando. A los 12 representé por primera vez a Mendoza en los Juegos Evita y ahí quise ver hasta dónde podía llegar”, recordó. Ese proceso tuvo un nombre clave: Gustavo Alaria, su entrenador y mentor, a quien define como “el padrino del ciclismo” en su carrera. Alaria, un histórico del ciclismo mendocino.

Un 2026 cargado de proyectos y expectativas

El 2026 traerá nuevos desafíos internacionales. Benedetti ya tiene confirmado su desembarco en Europa, donde correrá en un equipo de España y tendrá su base en Valencia. “Creo que me va a venir súper bien para subir el nivel y tener ese roce internacional que a los deportistas latinoamericanos a veces nos falta”, afirmó tras su llegada a Mendoza.

A corto plazo, el gran objetivo serán los Juegos Sudamericanos de Rosario. “Van a ser en casa y queremos hacer una muy buena representación. El sueño es seguir escalando, llegar a un equipo profesional y poder correr una gran vuelta”, proyectó esta mendocina de 21 años.

image Julieta Benedetti, hace unos días fue distinguida por el Comité Olímpico Argentino, como la mejor ciclista del país. PrensaCOA

Con la Celeste y Blanca en el corazón

Vestir la camiseta argentina es una motivación especial. “Es un orgullo enorme y también una responsabilidad. Uno puede ganar cualquier carrera, pero cuando gana de celeste y blanco se siente muy diferente”, confesó, al recordar el oro panamericano. "Cruzás la meta y muy distinto a cualquier carrera", dezliza.

El sostén familiar ha sido clave en ese recorrido. “Mi familia está siempre presente. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mis abuelos, mis tíos… todos bancaron este camino que no es fácil. La vida del deportista de alto rendimiento implica muchos sacrificios y muchos no: salidas, no tomar, no juntadas...”, agradeció Benedetti, sin olvidarse del Gobierno de Mendoza, quien también la respalda.

image Julieta Benedetti. La mendocina se mostró muy emocionada y sorprendida al ser distinguida por el Círculo de Periodistas de Buenos Aires. Gentileza.

Rompiendo barreras en el ciclismo femenino

Ser la primera mujer ciclista en ganar un Olimpia no pasa desapercibido para ella. “Siento que estoy rompiendo ciertas barreras y abriendo puertas para las generaciones futuras. El ciclismo femenino necesita más visibilidad y más apoyo, y hay que seguir apostando”, remarcó Benedetti.

En la 72ª edición de los Premios Olimpia, fueron cinco los mendocinos nominados, pero solo dos se quedaron con la estatuilla: Julieta Benedetti en ciclismo y el alvearense Agustín Loser en vóley.

“Es un orgullo estar a la par de atletas que yo veía por televisión cuando era chica, como Agustín Loser, que es un tremendo atleta. Lo que puedo decir es, admiración para alguien que forma parte de una Selección tan importante como es la de voley. La verdad, ha sido un orgullo compartirlo con él o otras tantas figuras", cerró la campeona panamericana, con la emoción aún fresca por una noche inolvidable que la consagró como la mejor ciclista de Argentina en 2025.