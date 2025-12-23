Audi Crooks, la gran figura que domina el básquet femenino en Estados Unidos

El básquet universitario femenino de Estados Unidos tiene una nueva protagonista. Audi Crook s, pivot de Iowa State y conocida como “Lady Shaq” por su potencia física y su juego de espaldas al aro, atraviesa un momento extraordinario que la convirtió en una de las sensaciones de la temporada. En apenas cuatro partidos, la jugadora de 21 años anotó 148 puntos y alcanzó un récord personal de 47 unidades en un solo encuentro.

Ese rendimiento explosivo no solo impulsó a las Cyclones a una racha positiva , sino que también colocó a Crooks en el centro de la escena mediática del deporte universitario.

La seguidilla que catapultó su nombre comenzó el 30 de noviembre, cuando convirtió 47 puntos frente a Indiana. Luego sumó 30 ante Northern Illinois, repit ió esa cifra contra Iowa -uno de los programas más fuertes del país- y cerró la serie con 41 tantos frente a Kansas, en la cuarta victoria consecutiva de su equipo.

Iowa State marcha invicto con récord de 13-0 y Crooks sostiene promedios impactantes: 28,9 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un 71,6 % de efectividad en tiros de campo. Números que explican por qué es considerada una de las jugadoras más dominantes de la NCAA .

El presente de Crooks es el resultado de un proceso profundo. Al llegar a la universidad, afrontó un exigente plan nutricional que le permitió reducir alrededor de 20 kilos, una transformación que repercutió directamente en su rendimiento. De jugar apenas 10 minutos por partido, pasó a promediar 26 y a convertirse en una pieza central del equipo.

Aunque su físico aún genera comentarios vinculados a la gordofobia, la jugadora respondió con firmeza y madurez, enfocándose en su desempeño y en el impacto positivo que genera dentro y fuera de la cancha.

Talento probado desde el inicio

Desde su temporada debut, Crooks dejó huella en Iowa State. Cerró su primer año con 635 puntos y un promedio de 19,2 por partido, además de registrar el porcentaje de tiros de campo más alto para una novata en la historia de la NCAA. En la campaña 2023-24 superó un récord que se mantenía desde 1998, consolidándose como una referencia histórica del programa.

Su nivel despertó elogios de figuras de la NBA como Kevin Garnett, quien destacó su combinación de fundamentos clásicos y dominio del juego moderno.

image La pivot de Iowa State, Audi Crooks, sobresale más allá de la cancha. Estudia derecho penal social y sociología. Además de cantar es multiinstrumentista: toca guitarra, bajo, trompeta, batería y piano. Gentileza.

Mucho más que básquet

La versatilidad de Audi Crooks se refleja también fuera del rectángulo. En la secundaria fue una atleta completa: brilló en básquet, ganó títulos estatales en lanzamiento de bala y disco, integró el equipo de voleibol y se destacó en actividades artísticas, tocando múltiples instrumentos musicales.

En el plano académico, estudia derecho penal social y sociología, una muestra de una personalidad inquieta y comprometida con su formación integral.

Carisma, marcas y proyección profesional

Su carisma y autenticidad la convirtieron rápidamente en una figura atractiva para grandes marcas, con acuerdos publicitarios en sectores como el automotor, las telecomunicaciones y el cuidado personal. A través de las redes sociales, Crooks refuerza su vínculo con los fanáticos y transmite un mensaje positivo de confianza y resiliencia.

Aunque su presente está ligado a Iowa State, el horizonte apunta más alto: la WNBA aparece como un objetivo natural en una carrera que no deja de crecer.

image Es líder de su equipo y usa el N° 55 en homenaje a su padre, exjugador universitario, fallecido cuando ella tenía 16 años Gentileza.

Jugar con el corazón y la memoria

Cada vez que entra a la cancha, Crooks lleva consigo una carga emocional especial. Usa el número 55 en homenaje a su padre, exjugador universitario, fallecido cuando ella tenía 16 años. Ese recuerdo funciona como motor y guía en su camino deportivo.

Sin distraerse por los comentarios externos, Audi Crooks se concentra en lo que mejor sabe hacer: jugar al básquet y construir, partido a partido, una historia que promete dejar huella en el deporte universitario.