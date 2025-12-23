Efecto Colapinto: cada vez más pilotos se van al exterior con el sueño de hacer historia en el automovilismo

El automovilismo argentino vive, de la mano de Franco Colapinto, una revolución internacional sin precedentes: cada vez son más los pilotos jóvenes que apuntan a correr en el exterior e intentar el camino que llevó a su compatriota hasta la Fórmula 1, lo que se traduce en un récord de licencias deportivas internacionales pedidas al Automóvil Club Argentino en 2025.

"Boca, Boca, Boca": la insólita promesa de Franco Colapinto para su primer podio en la Fórmula 1

80 millones y vuelta a la F1: Christian Horner quiere ser el dueño del equipo de Franco Colapinto

Desde la única entidad habilitada del país ante la Federación Internacional del Automóvil para este tipo de gestiones, afirmaron que el nivel de emisiones no tiene precedentes. Hubo este año cerca de 170 habilitados en 2025 entre karting, fórmulas y categorías de autos con techo, más allá de que algunos hayan hecho una única carrera fuera del país.

"Los padres de chicos muy jóvenes vieron que se podía llegar. Hubo un crecimiento importantísimo de pilotos en Fórmula 4 (las europeas y la brasileña, en especial) y pensamos que el año que viene podemos llegar a duplicarlo" , le dice Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, a este medio.

También el contexto del país colabora. "Hoy está muy caro correr en Argentina. El otro día leía que por lo que cuesta correr en el Turismo Carretera (NdeR: se calcula que son más de 40 millones de pesos por fecha), alquilás un auto de punta para las 24 horas de Le Mans. O sea, que hay una diferencia económica abismal", asegura el directivo.

Pero lo primordial es aquello que genera Colapinto en la Fórmula 1, como en los '70 pasó con Carlos Reutemann. "Mucha gente se acerca a este deporte desde entonces. El piloto internacional tiene esa cualidad que genera efervescencia, aunque vos nunca en tu vida hayas visto una carrera", responde Baca. Y entre el carisma del piloto de Alpine y su impacto, especialmente en redes sociales, se masifica aún más.

Crecimiento sostendido a pesar de la discusió entre ACA y la Asociación Corredores Turismo Carretera

Este crecimiento se da, a su vez, en medio del conflicto político entre el ACA y la Asociación Corredores Turismo Carretera, cuyos pilotos -la gran mayoría de los mejores del país- están inhabilitados de correr en categorías reguladas por la FIA fuera del territorio nacional, porque la CDA no reconoce al TC y sus distintas divisionales desde diciembre de 2023, luego de una ruptura de relaciones.

Agustín Canapino no correrá en Road America tras la polémica en IndyCar Agustín Canapino no correrá en Road America tras la polémica en IndyCar

Es decir que si Agustín Canapino quisiera volver a correr en IndyCar, una categoría regulada por la FIA, no podría salvo que no hubiese corrido en el marco de la ACTC durante todo el año calendario. Esto le impidió a Matías Rodríguez defender su subcampeonato del mundo de karting Rotax en Bahrein, a pesar de que estaba clasificado como campeón argentino, por haber competido en el TC Pick Up.

Los controles al respecto son estrictos. La CDA debe asegurarle vía mail a la FIA que todo está en regla, por ejemplo, el jueves previo al inicio del fin de semana de la F1, para que Colapinto pueda subirse al Alpine en el primer entrenamiento del viernes. Y así con cada caso particular, desde un chico en los kartings hasta José María 'Pechito' López en el Mundial de Resistencia (WEC), Nicolás Varrone en la F2 o los inscriptos al Dakar. Una infracción los dejaría afuera.

Varrone la rompió en las pruebas de F2 /Foto: Nicolás Varrone Varrone la rompió en las pruebas de F2 /Foto: Nicolás Varrone

El que se sumará a esa lista desde el 1° de enero de 2026 será el ítaloargentino Mattia Colnaghi, quien debutará en la Fórmula 3 con 17 años. Ya tiene la habilitación por escrito del Automobile Club d'Italia para cambiar de entidad y solo le resta obtener esta semana la licencia médica en Buenos Aires para empezar a correr oficialmente con la bandera argentina. Uno más.