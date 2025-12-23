Efecto Colapinto: cada vez más pilotos se van al exterior con el sueño de hacer historia en el automovilismo

"Los padres de chicos muy jóvenes vieron que se podía llegar. Hubo un crecimiento importantísimo de pilotos en Fórmula 4 (las europeas y la brasileña, en especial) y pensamos que el año que viene podemos llegar a duplicarlo", le dice Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, a este medio.
También el contexto del país colabora. "Hoy está muy caro correr en Argentina. El otro día leía que por lo que cuesta correr en el Turismo Carretera (NdeR: se calcula que son más de 40 millones de pesos por fecha), alquilás un auto de punta para las 24 horas de Le Mans. O sea, que hay una diferencia económica abismal", asegura el directivo.
Es decir que si Agustín Canapino quisiera volver a correr en IndyCar, una categoría regulada por la FIA, no podría salvo que no hubiese corrido en el marco de la ACTC durante todo el año calendario. Esto le impidió a Matías Rodríguez defender su subcampeonato del mundo de karting Rotax en Bahrein, a pesar de que estaba clasificado como campeón argentino, por haber competido en el TC Pick Up.
Los controles al respecto son estrictos. La CDA debe asegurarle vía mail a la FIA que todo está en regla, por ejemplo, el jueves previo al inicio del fin de semana de la F1, para que Colapinto pueda subirse al Alpine en el primer entrenamiento del viernes. Y así con cada caso particular, desde un chico en los kartings hasta José María 'Pechito' López en el Mundial de Resistencia (WEC), Nicolás Varrone en la F2 o los inscriptos al Dakar. Una infracción los dejaría afuera.