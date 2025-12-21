Política en Off: Colapinto en la campaña, "punto caramelo" para una alianza y la promo de Milei

Llegan las fiestas y el mameluco de trabajo de Javier Milei ya se consigue en las estaciones YPF de Mendoza al "módico" valor de 90.000 pesos ¿Dará sus frutos el marketing presidencial?

Alfredo Cornejo y la alianza con La Libertad Avanza: "Me imagino enfrentando el 2027 juntos"

Política en Off: Cornejo se perdió una elección, un "botín" en San Rafael y el barrio abandonado del INV

El 22 de febrero habrá elecciones en seis departamentos de Mendoza. Los distintos partidos están eligiendo a sus candidatos y preparando sus campañas electorales. Entre todos, hay uno que ya tiene muy claro qué foto utilizará para promocionarse.

Se trata del periodista y licenciado en Comunicación Emiliano Sallei , de 30 años, primer candidato a concejal del PJ en Maipú. Sallei es funcionario del intendente Matías Stevanato : tiene el cargo de director de Promoción Deportiva.

Pero lo que en este caso nos importa es la foto, que por supuesto ocupa un lugar destacado en las redes sociales del candidato. Se trata de una postal que lo muestra junto al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y que no es demasiado nueva, pero sirve.

La foto fue tomada a fines del año pasado, en medio de los premios Olimpia al deporte. Precisamente el municipio de Maipú recibió una distinción por "la promoción y el apoyo al deporte" . "Esto es fruto de que nuestro Intendente @matiasstevanato sigue invirtiendo en políticas públicas deportivas a nivel nacional e internacional", fue el texto que le agregó Sallei a una foto que, electoralmente, se vende sola.

Aquella noche, Colapinto sacó el Olimpia de Oro y aseguran que la única foto que se sacó con gente fue la que obtuvo el funcionario maipucino. "La tocó sentarse detrás de Franco y pegaron onda", aseguran en Maipú.

¿Le servirá al peronismo para romper con el "maleficio" de las elecciones de medio término en Maipú? Por las dudas en las redes de Sallei hay otra más en la que el funcionario y candidato aparece junto al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Elogios cornejistas para un hombre de De Marchi

Está al caer la reincorporación del Pro demarchista a Cambia Mendoza para las elecciones municipales. La alianza electoral se va a reeditar por mutua conveniencia: el radicalismo necesita hacer pie en un departamento ganador (Luján) y el Pro no se puede enfrentar a La Libertad Avanza en las urnas.

Prácticamente son dos dirigentes los únicos que están peleados en ambos bandos: Alfredo Cornejo y Omar de Marchi, ni más ni menos. Pero por debajo de los líderes, radicales y demarchistas negocian sin tapujos y hay llamativos elogios hasta en las redes sociales.

El senador de La Unión Mendocina, Germán Vicchi Foto : Orlando Pelichotti El senador de La Unión Mendocina, Germán Vicchi Foto : Orlando Pelichotti

Por ejemplo, dos oficialistas salieron a valorar esta semana un proyecto legislativo del senador demarchista Germán Vicchi para que cualquier persona pueda notificar a un juez vial o enviarle un video sobre alguien que está cometiendo una infracción en la calle.

"Todo lo que se pueda hacer para que haya menos accidentes de tránsito está bien, por eso mi opinión es favorable", señaló en sus redes sociales el intendente radical de Capital, Ulpiano Suárez, quien incluso lanzó una encuesta para conocer la opinión de sus seguidores.

Más aún, la propia vicegobernadora Hebe Casado posteó en sus redes sociales el proyecto de Vicchi. Hay que recordar que Casado es una de las grandes enemigas políticas del silencioso vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, a quienes sus soldados aseguran que ya convencieron de que a todos les conviene volver a unirse al radicalismo.

El "Casadismo" con ¿partido nuevo?

Hace una semana, Los Andes publicó una nota sobre la realidad del PRO mendocino y su incierto futuro. El artículo incluyó distintas voces del partido amarillo, entre ellas la de Pablo Priore, uno de los fundadores del espacio en la provincia, allá por 2008.

Pero la publicación no pasó desapercibida puertas adentro del PRO. Militantes y dirigentes salieron rápidamente a marcar que Priore ya no forma parte de la estructura partidaria y que, en los hechos, hace tiempo juega en otra cancha.

Según señalan, el actual secretario administrativo de la Cámara de Senadores se afilió en 2023 al Partido del Diálogo, el sello que conduce Emilio Monzó. El movimiento se dio en pleno reacomodamiento interno tras la salida de Omar De Marchi de Cambia Mendoza y la escalada de la interna con el sector que responde a Hebe Casado.

pablo-priore-y-hebe-casado-el-senado-foto-x-senadomendoza El secretario Administrativo de la Cámara de Senadores, Pablo Piore y la vicegobernadora, Hebe Casado.

En ese escenario, el espacio alineado con la vicegobernadora comenzó a explorar otras opciones partidarias y fue ahí cuando apareció el partido del histórico armador del PRO nacional. Priore no fue el único.

En ese mismo camino aparece Nuria Olivera, dirigente cercana a Casado y actual secretaria de Legal y Técnica del Senado, quien figura ante la Justicia Electoral como apoderada del Partido del Diálogo. A la lista también se suma Jerónimo Shantal, hoy director de Minería.

En el PRO mendocino, algunos ya hablan sin rodeos: el Partido del Diálogo podría convertirse en el refugio político de Casado de cara a 2027, luego de su salida del PRO y del intento fallido de desembarcar en La Libertad Avanza.

La imitación mendocina que impactó en X

La diputada Lourdes Arrieta no pasa desapercibida en las redes sociales, más allá de sus decisiones políticas, que suelen causar sorpresa, como sus continuos saltos en la Cámara Baja del Congreso: luego de su expulsión de La Libertad Avanza y su posterior paso por “Coherencia”, hace unos días, recaló en Provincias Unidas.

En esta ocasión, la legisladora llamó la atención con una publicación de fotos tomadas en el Congreso que parodiaron al presidente Javier Milei durante su paso como diputado.

La fotografía de Milei en su rol de legislador (2023), de pie con la espalda apoyada en la pared del recinto y una mirada de decepción dirigida a sus pares, fue utilizada en reiteradas ocasiones por sus seguidores con la frase “un solo hombre luchando contra todo un sistema corrupto”.

Milei-meme

El propio presidente supo compartirla en sus redes sociales cada vez que debió sortear proyectos que la oposición le impidió aprobar, o incluso como respuesta ante crisis políticas dentro de su espacio que parecieron debilitar su imagen a lo largo de estos dos años.

El miércoles, Arrieta posó en el recinto imitando la icónica foto de Milei y despertó la ira de los libertarios en X. La diputada publicó en su cuenta: “Es solo una persona luchando contra todo un sistema”, acompañado de un emoji de puño en alto y el hashtag #banca227.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/2001444301176217607&partner=&hide_thread=false Es solo una persona luchando contra todo un sistema.#banca227 pic.twitter.com/AhKrGVfeWP — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) December 18, 2025

La "promoción" de Milei en Mendoza

El presidente de la Nación ha conseguido poner de moda un atuendo. Se trata del mameluco de YPF.

Javier Milei empezó a usar esta prenda de trabajo durante su reciente viaje a Noruega, una misión que realizó para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, entre otras actividades.

Tan fanático se volvió del mameluco que no usó ninguna otra ropa durante los tres días que duró ese viaje. Tuvo que aclarar en este sentido que tiene dos trajes ypfianos para intercambiar y enfrentar su amplia agenda, no uno solo.

Esta semana, el Presidente volvió a vestirse de operario de YPF para dar una entrevista del streaming del mileísta Gordo Dan.

La cuestión es que toda esta exposición del Presidente bien puede interpretarse como una gran acción de marketing de YPF para promocionar el producto nuevo. En efecto, cualquiera puede calzarse el mameluco con el que trabaja Milei para hacer sus tareas y jugar a ser presidente por un rato.

En Mendoza, los "trajes de Milei" ya se pueden conseguir en algunas estaciones YPF. Es una "promoción" que consiste en usar 100 puntos de los se acumulan con la app de la petrolera ante cada compra y sumarle 90.000 pesos ¿Es un precio barato?