Milei suspendió su agenda en Noruega y emprendió el regreso al país sin la foto con Machado

El mandatario suspendió las reuniones con el rey de Noruega y otras autoridades en Oslo, y tras participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina suspendieron hoy sus actividades en Oslo, Noruega, y emprendieron el regreso al país. “Ante la incertidumbre de la llegada de Maria Corina Machado, la comitiva argentina decidió dejarle ese espacio para ella”, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, donde la hija de Corina Machado, Ana Crorina Sosa, recibió la distinción en representación de su madre, Milei tenía previsto entrevistarse tanto con el rey de Noruega, Harald V, como con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Pero la agenda fue suspendida por la comitiva ante la incertidumbre por la posible llegada a Oslo de Corina Machado. Milei abordó a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 de mañana.

Javier Milei en Oslo

Ante la ausencia de Milei y la visita oficial de la vicepresidneta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), estuvo a cargo de la presidencia de manera provisional.

En tanto, la hija de María Corina Machado recibió el galardón en nombre de su madre y leyó un discurso preparado por la líder política venezolana.

Al recibir el premio Nobel, Ana Corina Sosa Machado leyó el discurso de su madre en el que hizo un repaso por la crisis política que azota al país desde hace años: recalcó que millones de venezolanos se han visto forzados a huir y remarcó que la libertad y la democracia no se pueden dar por sentado, sino que representan una decisión que debe ser defendida a diario.

“Para tener democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad y la libertad es una decisión que debe ser renovada cada día para defenderla”, dijo.

