Cornejo insistirá con una propuesta sobre empleo joven que Milei no incluyó en la Reforma Laboral

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la reunión del Consejo de Mayo y pidió la inclusión de una iniciativa propia en el proyecto de reforma laboral.

Alfredo Cornejo en una visita a la Casa Rosada. Archivo

Alfredo Cornejo en una visita a la Casa Rosada. Archivo

“Tratamos de hacer, a pesar de que no tenemos instrumentos de política económica, todo lo que se pueda para influir en la economía”, señaló en una conferencia de prensa desarrollada en Godoy Cruz.

En ese sentido, destacó que la provincia participa activamente en el debate de “leyes que son importantes para que la Argentina crezca”, entre ellas la modernización laboral y la reforma fiscal. Subrayó además que “Mendoza necesita que se modifique la coparticipación como parte de la reforma fiscal”.

El mandatario remarcó que la provincia está “exigiendo que la Nación no se retire de la educación” y recordó que presentó ante el Consejo de Mayo una propuesta de reparto de fondos basada en “tres indicadores, con tres propuestas” que el Gobierno nacional subió a sus páginas oficiales.

Por otro lado, sostuvo que impulsó una modificación para la reforma laboral que está en pleno desarrollo, aunque el gobierno de Javier Milei no lo haya adoptado aún. Se refiere puntualmente al empleo joven, contó Cornejo.

Hemos propuesto un proyecto que hasta aquí no ha sido tenido en cuenta por el Gobierno, que es el de empleo joven”, indicó.

Sobre ese punto, explicó que la propuesta busca que “el nuevo empleo joven hasta 30 años no pague contribuciones patronales ni aportes sindicales en el primer año”, con la condición de que el empleador garantice la estabilidad y la registración del trabajador luego de ese período.

Aunque ese planteo no fue incorporado al proyecto oficial, el gobernador aseguró que insistirán en el Congreso, ya que “la clave está también en el empleo joven”.

Reconoció dificultades tanto en la inserción laboral de jóvenes como de personas mayores, pero consideró que la propuesta ayudaría a “blanquear mucho la economía” y fortalecer el sistema previsional: “Cuanto más gente aporte, más posibilidades de jubilaciones hay”.

Finalmente, sostuvo que el gobierno provincial está comprometido con los cambios de fondo: “En las reformas estructurales estamos muy conteste de contribuir, de colaborar, y ese ha sido mi aporte allí”.

