Atención Dibu Martínez: Aston Villa detrás de un arquero de talla mundial

Desde hace varios mercados de pases, el arquero argentino Dibu Martínez se convierte en el receptor de todas las miradas debido al interés que genera en varias instituciones de prestigio dentro de Europa. Ante este panorama, el Aston Villa, elenco que lo tiene compitiendo dentro de la Premier League, busca cubrirse.
Por tal motivo, en las últimas semanas el cuadro Villano tomó la decisión de salir a buscar a un portero de talla mundial con el objetivo de no quedar expuesto en caso de darle salida a su actual referente debajo de los tres palos, algo que no parece lejano debido al interés del Inter de Milán (entre otros) por hacerse con sus servicios.
Aston Villa ofertaría por Marc-André Ter Stegen:
A partir de la información que se filtró en medios españoles, Aston Villa estaría muy interesado en el jugador alemán del Barcelona Marc-André Ter Stegen, de 33 años. Incluso, ya se habla de una oferta jugosa para contratarlo.
Ter Stegen no atraviesa su mejor momento en Cataluña. Luego de muchas temporadas donde fue titular indiscutido, las lesiones y el flojo rendimiento le hicieron perder el puesto ante Wojciech Szczsny, y esta temporada apenas sumó 8 encuentros. A tal punto perdió terreno, que los Blaugranas se han mostrado interesados en traspasarlo.
Según aseguró Football Insider hace pocas semanas, el arquero de la Selección Argentina es el principal apuntado por el Inter de Milán para reemplazar a Yann Sommer, experimentado jugador de 36 años con el que todavía no han llegado a un acuerdo respecto a su continuidad, y que "es muy probable que sea traspasado”.
El Dibu aparece como la primera opción para el elenco milanés debido a que cumple con los tres requisitos que el entrenador Christian Chivu busca para el futuro del arco de la institución: experiencia internacional, buen presente en su club, y personalidad debajo de los tres palos. En ese aspecto, Martínez cuenta con una excelente trayectoria con la Selección Argentina, es la figura de los Villanos en la Premier League, y cuenta con una mentalidad que lo destaca sobre el resto.