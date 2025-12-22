El Aston Villa del Dibu Martínez logró una hazaña histórica.

El equipo de Emiliano Dibu Martínez venció al Manchester United en la Premier League y logró un hito que no alcanzaban hace más de 110 años.

En la tarde de este lunes, en el Villa Park se decretó la victoria de los villanos por 2 a 1 en condición de local frente a los Diablos Rojos. El Dibu Martínez tuvo algunas intervenciones y logró que el empate no fuera el marcador final. Tras esta victoria, el equipo donde milita el argentino estiró una ventaja histórica.

Sumada esta victoria, lograron 10 triunfos al hilo entre todas las competencias, algo que el equipo de Unai Emery no veía hace más de un siglo, y esto hace ilusionar a los seguidores de la institución británica. Además, el Aston Villa queda en tercer lugar, únicamente detrás de Manchester City y el Arsenal, que es el puntero absoluto luego de este último partido, donde ya van a mitad de tabla.

image Los villanos lograron una hazaña histórica tras vencer en Villa Park. Gentileza El Dibu Martinez va por su primer título con el Aston Villa Con este triunfo, los de Birmingham quedaron muy bien posicionados en la tabla de la Premier League donde ya van a mitad de competencia, aunque no es la única vista al futuro que tienen, por que el combinado integrado por Emiliano Buendía y Emiliano Martínez también está dando pelea en la Europa League, donde el equipo dirigido por Unai Emery ganó cinco de sus primeros seis partidos.

Además, el Aston Villa tiene prácticamente asegurada su presencia en la competencia más antigua del fútbol, la FA Cup, donde el próximo 10 de enero deberá medirse frente al Tottenham Hotspur por la tercera ronda del certamen, que tiene como actual campeón al Crystal Palace.

image Emiliano Buendía también rescató agónicamente al Aston Villa. Gentileza De la mano del arquero argentino, los villanos volvieron a sonreír Una de las novelas del mercado europeo fue la continuidad del guardameta campeón del mundo, Emiliano “Dibu” Martínez, en el Aston Villa. A comienzos de la temporada se lo vinculaba estrechamente con el Manchester United, club que este mismo fin de semana logró un nuevo triunfo.