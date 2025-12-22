22 de diciembre de 2025 - 11:13

El Aston Villa del Dibu Martínez logró una hazaña histórica.

El equipo de Emiliano Dibu Martínez venció al Manchester United en la Premier League y logró un hito que no alcanzaban hace más de 110 años.

Emiliano Martínez, campeón del mundo, es fundamental en el equipo de Unai Emery.

En la tarde de este lunes, en el Villa Park se decretó la victoria de los villanos por 2 a 1 en condición de local frente a los Diablos Rojos. El Dibu Martínez tuvo algunas intervenciones y logró que el empate no fuera el marcador final. Tras esta victoria, el equipo donde milita el argentino estiró una ventaja histórica.

image
Los villanos lograron una hazaña histórica tras vencer en Villa Park.

El Dibu Martinez va por su primer título con el Aston Villa

Con este triunfo, los de Birmingham quedaron muy bien posicionados en la tabla de la Premier League donde ya van a mitad de competencia, aunque no es la única vista al futuro que tienen, por que el combinado integrado por Emiliano Buendía y Emiliano Martínez también está dando pelea en la Europa League, donde el equipo dirigido por Unai Emery ganó cinco de sus primeros seis partidos.

Además, el Aston Villa tiene prácticamente asegurada su presencia en la competencia más antigua del fútbol, la FA Cup, donde el próximo 10 de enero deberá medirse frente al Tottenham Hotspur por la tercera ronda del certamen, que tiene como actual campeón al Crystal Palace.

image
Emiliano Buendía también rescató agónicamente al Aston Villa.

De la mano del arquero argentino, los villanos volvieron a sonreír

Una de las novelas del mercado europeo fue la continuidad del guardameta campeón del mundo, Emiliano “Dibu” Martínez, en el Aston Villa. A comienzos de la temporada se lo vinculaba estrechamente con el Manchester United, club que este mismo fin de semana logró un nuevo triunfo.

Sin embargo, el equipo de Birmingham no estaba dispuesto a dejarlo salir y exigía una suma de dinero que los “Diablos Rojos” no estaban dispuestos a pagar. Ante esta situación, el conjunto de Old Trafford desistió de la posibilidad de ficharlo. Con el cierre del mercado de pases europeo, el sol volvió a salir para los “Villanos”, que atravesaban una racha negativa de resultados. En la actualidad, lograron revertir la situación de manera contundente, alcanzando diez victorias consecutivas entre todas las competencias.

image
Dibu Martínez se destacó frente al United y estiró la racha a 10 victorias seguidas.

