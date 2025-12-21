21 de diciembre de 2025 - 09:10

Adiós a una tradición del fútbol inglés: la razón por la que casi no habrá Boxing Day

La Premier League romperá con el famoso día cargado de partidos, por una razón muy específica. El viernes 26, prácticamente no habrá Boxing Day.

Manchester United animará el Boxing Day del fútbol inglés

Foto:

The Sun
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Para los fanáticos del deporte, la Premier League es la salvación en la época de las fiestas. Cuando toda la actividad se frena el fútbol inglés aprieta el acelerador y entrega varios partidos emocionantes, que quedan en el recuerdo. Sin embargo, este año será distinto.

Con cambios respecto a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, este próximo 26 de diciembre se dará el ya famoso Boxing Day, una verdadera tradición del deporte inglés que tiene historia propia.

La historia detrás del Boxing Day:

image

El término Boxing Day nació en el siglo 19, y se refiere a la jornada en la que los aristócratas británicos envolvían las sobras de las fiestas en cajas (boxes) para regalar la servidumbre. Con el tiempo, el 26 de diciembre quedó instaurado como un día de descuentos, grandes eventos y de reunión.

En ese contexto, el fútbol inglés encontró la excusa perfecta para contentar a sus fanáticos, y potenciar la imagen de su liga. Cuando todos los clubes del mundo descansan, en Inglaterra elevan sus números de televisación, venta de entradas y repercusión a partir de un cronograma cargado de encuentros, sin contrincantes.

Así se jugará el Boxing Day 2025 de la Premier League:

image

Sin embargo, este año será diferente. El Boxing Day no tendrá una agenda cargada, y sólo entregará un partido. Será el que enfrente a Manchester United y Newcastle United en el mítico Old Trafford.

La razón es simple: contrato de televisión. Según el acuerdo entre la Premier League y las cadenas encargadas de transmitir los encuentros, los clubes ingleses deben jugar en 33 fines de semana durante cada temporada, reservando sólo cinco fechas para la disputa de partidos entre semana. Para respetar el acuerdo, este año hubo que romper la tradición.

De esta manera, la fecha 18 comenzará el viernes 26 a las 17 horas de Argentina con el mencionado encuentro del United y Newcastle, para luego disputarse de manera íntegra entre el sábado 27 el domingo 28.

