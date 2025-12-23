Sufre Lionel Scaloni: una pieza importante dentro de AFA se irá a fin de año

Se trata de un nombre conocido en el fútbol argentino, que dejará la estructura de la Selección Argentina para ir a Estados Unidos.

Lo que se viene para la Selección Argentina es lo más difícil. Después de la épica consagración en Qatar, y las dos Copas Américas consecutivas, el cuadro de Lionel Scaloni debe revalidar su lugar de privilegio en el Mundial 2026, con todo lo que eso significa. Pero para lograrlo, el DT tendrá una pieza menos dentro del engranaje de AFA.

AFA pierde a un importante valor: image Según trascendió, Bernardo Romeo recibió una oferta inmejorable para trabajar en el exterior, y tomaría la determinación de renunciar a su cargo cuando culmine el 2026. El exgoleador de San Lorenzo tiene a su cargo la Coordinación de Selecciones, un rol clave que llevó adelante con el mayor de los silencios de cara al público, pero con excelentes resultados.

Entre otros aspectos, fue el encargado de poner en marcha el plan de Scouting por Europa, lo que permitió sumar a futbolistas como Nicolás Paz o Alejandro Garnacho. Además, se convirtió en un nexo de mucha confianza entre la estructura administrativa de la AFA y los diversos cuerpos técnicos.

Si bien todavía no se confirmó públicamente la noticia, la Asociación del Fútbol Argentino ya estaría trabajando para encontrar un reemplazante, teniendo en cuenta que el 2026 será un año muy ajetreado para la Albiceleste.

Que tenía a cargo Bernardo Romeo dentro de AFA: image La Coordinación de Selecciones Nacionales comenzó a trabajar bajo la órbita de Bernardo Romeo en 2020, y con el tiempo fue sumando cada vez más importancia. Entre otros aspectos, se encargó del scouting de jugadores, planificación de competencias y entrenamientos de los conjuntos Sub 23, Sub 20, Sub 17, y Sub 15, y la conexión con el cuerpo técnico de la mayor.