Sufre Lionel Scaloni: una pieza importante dentro de AFA se irá a fin de año

Lo que se viene para la Selección Argentina es lo más difícil. Después de la épica consagración en Qatar, y las dos Copas Américas consecutivas, el cuadro de Lionel Scaloni debe revalidar su lugar de privilegio en el Mundial 2026, con todo lo que eso significa. Pero para lograrlo, el DT tendrá una pieza menos dentro del engranaje deAFA.
Según trascendió, Bernardo Romeo recibió una oferta inmejorable para trabajar en el exterior, y tomaría la determinación de renunciar a su cargo cuando culmine el 2026. El exgoleador de San Lorenzo tiene a su cargo la Coordinación de Selecciones, un rol clave que llevó adelante con el mayor de los silencios de cara al público, pero con excelentes resultados.
La Coordinación de Selecciones Nacionales comenzó a trabajar bajo la órbita de Bernardo Romeo en 2020, y con el tiempo fue sumando cada vez más importancia. Entre otros aspectos, se encargó del scouting de jugadores, planificación de competencias y entrenamientos de los conjuntos Sub 23, Sub 20, Sub 17, y Sub 15, y la conexión con el cuerpo técnico de la mayor.
En declaraciones recientes al medio Clank! Romero había asegurado: “Trato de generar encuentros, de charlar mucho, de comunicar mucho a los coordinadores, a los clubes, a la gente de primera o de reserva. Lo que más quería yo era hacer un buen trabajo y que Scaloni tenga la posibilidad de llevar un chico a la mayor".
Luego, amplió sobre sus competencias: “Tenés scouting, tenés planificación... Trato de estar en todas las áreas. Yo me hago el trabajo de estar en la parte médica, de utileros, en la parte de cancha también porque sos el nexo permanente en la diaria. Llegás al predio y te agarra el canchero, la parte médica, tenes que estar siempre informado de todo. Bajás la línea después a los cuerpos técnicos, la metodología del trabajo, cómo planificás los entrenamientos, un montón de cosas. Hice ampliar una oficina para que todos estemos mirándonos, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Hemos trabajado hasta tres o cuatro cuerpos técnicos juntos. Ahí se juntan todos y planifican”.