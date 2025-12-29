29 de diciembre de 2025 - 10:03

Un jugador de River podría llegar a San Lorenzo para destrabar el pase de Romaña a Núñez

Un defensor de River que no cuenta con minutos podría entrar en el trato para que el cuervo suelte a su capitán.

Boselli, el joven defensor uruguayo buscaría tener más rodaje de cara al Mundial 2026.

Boselli, el joven defensor uruguayo buscaría tener más rodaje de cara al Mundial 2026.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Marcelo Gallardo empezó su depuración en River y ya hay varios jugadores a los que se les buscó salida, incluyendo a referentes del plantel. Por ello, ante las diferencias que existen entre San Lorenzo y el Millonario, el conjunto de Ezeiza buscaría incluir a Sebastián Boselli, quien fue campeón del mundo Sub-20 con Uruguay.

Leé además

se viene el super rugby americas, con historica participacion de argentina

Se viene el Súper Rugby Américas, con histórica participación de Argentina

Por Redacción Deportes
San José es una fiesta con la consagración de Argentino

Atlético Argentino venció a FADEP y es el campeón del año en la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes

El defensor uruguayo cuenta con pocos minutos en el conjunto del Río de la Plata, y el jugador necesita sumar rodaje para ser considerado por Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026. Lo que le impide avanzar con su transferencia es la mala situación que vive San Lorenzo en Boedo, con su acefalía y los graves problemas económicos.

image
Sebastián Boselli se iría en este mercado de pases.

Sebastián Boselli se iría en este mercado de pases.

En River, pocos tienen su lugar asegurado

El Millonario atraviesa una etapa de limpieza deportiva, en la que los nombres de Nacho Fernández, Enzo Pérez y Miguel Borja, luego de sus polémicas declaraciones, quedaron relegados. A los demás jugadores se les dio la oportunidad de empezar de cero para demostrar su lugar. Sebastián Boselli no parece tener espacio, por el momento, en los planes de Marcelo Gallardo, por lo que el entrenador le ofreció un préstamo al uruguayo.

Ante la llegada de sus primeros dos refuerzos, River busca abrochar al tercero, que sería Johan Romaña, el defensor y capitán de San Lorenzo. En el equipo dirigido por Gallardo, los centrales indiscutidos son Lautaro Rivero y Martínez Quarta; además de la posible llegada del colombiano, también está Paulo Díaz, por lo que Boselli sería el quinto central en la consideración del DT, aunque el joven jugador también es pretendido por Peñarol y el Getafe español.

image
Johan Romaña quiere salir de San Lorenzo, ante las deudas que se tienen con el jugador.

Johan Romaña quiere salir de San Lorenzo, ante las deudas que se tienen con el jugador.

Las estadisticas de Sebastián Boselli durante este 2025

El jugador tiene mucha proyección, y es por eso que Marcelo Gallardo no quiere que se vaya mediante una transferencia permanente, sino a préstamo, ya que el marcador central de Uruguay cuenta actualmente con solo 22 años y ya fue campeón del mundo en divisiones inferiores con su país, siendo además figura del certamen.

Durante este año jugó hasta julio en Estudiantes, donde era titular habitual, pero River lo repescó y desde entonces ha disputado solo nueve partidos tan solo 11% de los minutos totales de dichos encuentros, sin lograr consolidarse en la defensa de la banda. Lo próximo para el jugador será destacarse y sumar rodaje de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

image
Durante este 2025, el defensor tuvo mejor desempeño en Estudiantes.

Durante este 2025, el defensor tuvo mejor desempeño en Estudiantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Natalio Mema, Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Escándalo en el fútbol local: El Gobierno de Mendoza evalúa intervenir la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes
Así quedaría el Estadio Monumental, la casa de River Plate.

Impactante: el plan millonario de River para techar el Estadio Monumental y ampliarlo a 100 mil espectadores

Por Cristian Reta
river es el equipo mas convocante del mundo por tercer ano consecutivo

River es el equipo más convocante del Mundo por tercer año consecutivo

Por Redacción Deportes
El club de Boedo rechazó una oferta por Romaña y no aceptará jugadores como parte de pago, insistiendo en una venta total o una cifra superior.

San Lorenzo no cede por Romaña: la negociación con River sigue en punto muerto

Por Redacción Deportes