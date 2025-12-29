Un jugador de River podría llegar a San Lorenzo para destrabar el pase de Romaña a Núñez

Un defensor de River que no cuenta con minutos podría entrar en el trato para que el cuervo suelte a su capitán.

Marcelo Gallardo empezó su depuración en River y ya hay varios jugadores a los que se les buscó salida, incluyendo a referentes del plantel. Por ello, ante las diferencias que existen entre San Lorenzo y el Millonario, el conjunto de Ezeiza buscaría incluir a Sebastián Boselli, quien fue campeón del mundo Sub-20 con Uruguay.

El defensor uruguayo cuenta con pocos minutos en el conjunto del Río de la Plata, y el jugador necesita sumar rodaje para ser considerado por Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026. Lo que le impide avanzar con su transferencia es la mala situación que vive San Lorenzo en Boedo, con su acefalía y los graves problemas económicos.

image Sebastián Boselli se iría en este mercado de pases. Gentileza En River, pocos tienen su lugar asegurado El Millonario atraviesa una etapa de limpieza deportiva, en la que los nombres de Nacho Fernández, Enzo Pérez y Miguel Borja, luego de sus polémicas declaraciones, quedaron relegados. A los demás jugadores se les dio la oportunidad de empezar de cero para demostrar su lugar. Sebastián Boselli no parece tener espacio, por el momento, en los planes de Marcelo Gallardo, por lo que el entrenador le ofreció un préstamo al uruguayo.

Ante la llegada de sus primeros dos refuerzos, River busca abrochar al tercero, que sería Johan Romaña, el defensor y capitán de San Lorenzo. En el equipo dirigido por Gallardo, los centrales indiscutidos son Lautaro Rivero y Martínez Quarta; además de la posible llegada del colombiano, también está Paulo Díaz, por lo que Boselli sería el quinto central en la consideración del DT, aunque el joven jugador también es pretendido por Peñarol y el Getafe español.

image Johan Romaña quiere salir de San Lorenzo, ante las deudas que se tienen con el jugador. Gentileza Las estadisticas de Sebastián Boselli durante este 2025 El jugador tiene mucha proyección, y es por eso que Marcelo Gallardo no quiere que se vaya mediante una transferencia permanente, sino a préstamo, ya que el marcador central de Uruguay cuenta actualmente con solo 22 años y ya fue campeón del mundo en divisiones inferiores con su país, siendo además figura del certamen.