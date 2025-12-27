River es el equipo más convocante del Mundo por tercer año consecutivo

River encabezó nuevamente la lista mundial de asistencia, con un promedio impactante de personas que asistieron al Estadio Monumental.

Con el Estadio Monumental a reventar en cada encuentro, River se posicionó nuevamente en la cima de la convocatoria futbolística mundial. Según publicó el sitio especializado en estadísticas Transfermarkt, el club argentino logró la mayor asistencia promedio de espectadores del planeta por tercer año consecutivo, estableciendo un registro de 85.018 personas por partido durante la temporada 2025.

Este informe ubicó al "Millonario" no solo en el primer lugar del ranking global de asistencia media, sino también en el acumulado total de público en partidos locales. A lo largo del año, 1.360.288 espectadores ocuparon todas las localidades disponibles en el estadio Monumental.

image “River, el equipo más convocante del mundo". Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, "el "Millonario" fue el club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo", celebró el club en sus redes sociales.

La presencia del público resultó determinante para que River encabezara nuevamente el listado, superando a clubes de Europa y otras regiones donde el fútbol también convoca multitudes. El informe destaca que “el club argentino lideró la asistencia mundial gracias a la pasión y el acompañamiento ininterrumpido de sus hinchas”, según señala la publicación.

image Cuáles son los equipos que completan el ranking junto a River El conjunto de Núñez quedó por delante de instituciones gigantes del Viejo Continente como Borussia Dortmund de Alemania (Signal Iduna Park - 81.365 espectadores), Bayern Munich de Alemania (Allianz Arena - 75.000), Manchester United de Inglaterra (Old Trafford - 73.987) y Real Madrid de España (Santiago Bernabéu -73.658). Luego aparecen conjuntos como Milan, Inter, Olympique Marsella, Roma y Flamengo. Cerca de ingresar a este selecto grupo quedaron West Ham, Atlético de Madrid, Tottenham, Liverpool y Arsenal.