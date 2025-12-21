Anibal Moreno es nuevo jugador de River y rompió el silencio:" Es una decisión correcta."
El ex Racing, Aníbal Moreno, es nuevo jugador de River, que rompe el mercado con la incorporación del mediocampista que vuelve al fútbol argentino.
Anibal Moreno fue citado recientemente por Lionel Scaloni.
Foto:
Gentileza
El jugador, que se encontraba en Palmeiras, ya se encuentra a la espera de sumarse al equipo de Marcelo Gallardo. El volante central pasará al Millonario a cambio de US$ 7 millones de dólares.El presidente de River es quién llevó a cabo la incorporación del argentino.
Moreno vuelve al fútbol argentino, esta vez con "La Banda"
El volante, ahora exjugador de Palmeiras, vuelve al fútbol nacional luego de su paso por el gigante de Brasil desde su arribo en 2024. El jugador inició su carrera en Newell’s y luego fue adquirido por Racing, que lo vendió al bicampeón de la Copa Libertadores, que ahora libera al futbolista que en el pasado fue disputado por River y Boca.
El equipo carioca recupera la inversión que realizó por él hace tres temporadas, ya que River pagará 7 millones de dólares, la misma cifra que recibió Racing por el jugador en aquel entonces. Además, Moreno confirmó sus deseos de volver al país "Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para nuestro futuro”, expresó con el diario El Esquiú.
El jugador fue verdugo de River en este 2025
El futbolista ya disputó dos partidos contra River en este año, ambos por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, en los cuales fue titular en ambos encuentros que sentenciaron el fin del recorrido para la banda en la maxima cita continental.
Por último, el nacido en Catamarca disputa sus dias de descanso se oficializó su llegada al club de nuñez que está con el acelerador puesto en este mercado de pases, donde ademas de incorporar a Fausto Vera y mejorar el mediocampo, busca cerrar un tercer refuerzo además del jugador ex-Racing.