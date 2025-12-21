Anibal Moreno es nuevo jugador de River y rompió el silencio:" Es una decisión correcta."

El ex Racing, Aníbal Moreno, es nuevo jugador de River, que rompe el mercado con la incorporación del mediocampista que vuelve al fútbol argentino.

El jugador, que se encontraba en Palmeiras, ya se encuentra a la espera de sumarse al equipo de Marcelo Gallardo. El volante central pasará al Millonario a cambio de US$ 7 millones de dólares.El presidente de River es quién llevó a cabo la incorporación del argentino.

Nacido en Catamarca, Aníbal Moreno consiguió sobresalir en Palmeiras, llegando a ser capitán y figura en el último año con el Verdao, que perdió la final de la Copa Libertadores 2025 frente a Flamengo. El jugador tuvo rodaje a lo largo de toda la copa e incluso jugó los cuartos de final de este certamen contra su nuevo club, siendo el verdugo del mismo, River Plate.

Moreno vuelve al fútbol argentino, esta vez con "La Banda" El volante, ahora exjugador de Palmeiras, vuelve al fútbol nacional luego de su paso por el gigante de Brasil desde su arribo en 2024. El jugador inició su carrera en Newell's y luego fue adquirido por Racing, que lo vendió al bicampeón de la Copa Libertadores, que ahora libera al futbolista que en el pasado fue disputado por River y Boca.

El equipo carioca recupera la inversión que realizó por él hace tres temporadas, ya que River pagará 7 millones de dólares, la misma cifra que recibió Racing por el jugador en aquel entonces. Además, Moreno confirmó sus deseos de volver al país "Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para nuestro futuro”, expresó con el diario El Esquiú.