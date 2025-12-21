21 de diciembre de 2025 - 11:18

River Plate: Aníbal Moreno no descartó su llegada "Uno extraña a la familia y la ciudad"

El volante, actualmente en el Palmeiras de Brasil, está cerca de convertirse en refuerzo del conjunto de Marcelo Gallardo.

Aníbal Moreno, próximo refuerzo de River Plate

Aníbal Moreno, próximo refuerzo de River Plate

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El exmediocampista de Racing Aníbal Moreno se refirió públicamente por primera vez a la posibilidad de convertirse en refuerzo de River Plate, y dejó abierta la puerta a su llegada al club que entrena Marcelo Gallardo, al admitir su intención de salir de Palmeiras y regresar al país tras dos años en Brasil.

Leé además

Santiago Ascacíbar, seguido por River Plate y Boca Juniors

Ascacíbar quedó en la puja entre River Plate y Boca Juniors: "A pensar en lo que viene"

Por Redacción Deportes
El Azul pierde a Centurión, una pieza fundamental del equipo de Berti

Independiente Rivadavia y una durísima baja: Ezequiel Centurión vuelve a River Plate

Por Emanuel Cenci

Moreno participó este sábado de un partido a beneficio en San Fernando del Valle de Catamarca, su ciudad natal, donde se mostró accesible con la prensa aunque aseguró no estar al tanto de las gestiones que ya lo vinculan con River. Hace tres horas que no tengo el celular en la mano, no vi nada, nadie me dijo nada. Estoy acá cerca de los chicos, no hablé nada con mi representante. Seguro cuando agarre el celular vamos a ver qué hay, repitió durante la jornada.

Aníbal Moreno quiere regresar al país, y le abrió la puerta a River Plate:

image

Más allá de ese supuesto desconocimiento, Moreno reconoció su deseo de volver a instalarse en Argentina: “No le cierro la puerta a nadie. Como siempre dije, uno extraña a la familia, extraña la ciudad y, si se da, bienvenido sea”, afirmó, en una declaración que refuerza la idea de una salida de Palmeiras, club al que llegó en 2023 proveniente de Racing y con el que tiene contrato hasta diciembre de 2029.

Consultado específicamente sobre un eventual regreso a Racing, el volante evitó inclinarse por algún destino en particular: “No prefiero nada. Con mi empresario se hablaron varias cosas por suerte y creo que aceleramos por lo más serio, lo que uno cree que le va a hacer bien. Ese es el mensaje que tiene mi representante, expresó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River Plate busca cerrar más jugadores para el 2026

River Plate: una de cal y otra de arena en el mercado de pases

Por Redacción Deportes
Fausto Vera se incorpora a River desde Atlético Mineiro en préstamo por un año con opción de compra.

River asegura su primer refuerzo: Fausto Vera llega para reforzar el mediocampo

Por Redacción Deportes
es inminente: river plate podria sumar dos refuerzos de jerarquia

Es inminente: River Plate podría sumar dos refuerzos de jerarquía

Por Redacción Deportes
Santino Andino es seguido por River Plate

River Plate acelera por Santino Andino, la joya de Godoy Cruz

Por Emanuel Cenci