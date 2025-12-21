River Plate: Aníbal Moreno no descartó su llegada "Uno extraña a la familia y la ciudad"

El volante, actualmente en el Palmeiras de Brasil, está cerca de convertirse en refuerzo del conjunto de Marcelo Gallardo.

El exmediocampista de Racing Aníbal Moreno se refirió públicamente por primera vez a la posibilidad de convertirse en refuerzo de River Plate, y dejó abierta la puerta a su llegada al club que entrena Marcelo Gallardo, al admitir su intención de salir de Palmeiras y regresar al país tras dos años en Brasil.

Moreno participó este sábado de un partido a beneficio en San Fernando del Valle de Catamarca, su ciudad natal, donde se mostró accesible con la prensa aunque aseguró no estar al tanto de las gestiones que ya lo vinculan con River. “Hace tres horas que no tengo el celular en la mano, no vi nada, nadie me dijo nada. Estoy acá cerca de los chicos, no hablé nada con mi representante. Seguro cuando agarre el celular vamos a ver qué hay”, repitió durante la jornada.

Aníbal Moreno quiere regresar al país, y le abrió la puerta a River Plate: image Más allá de ese supuesto desconocimiento, Moreno reconoció su deseo de volver a instalarse en Argentina: “No le cierro la puerta a nadie. Como siempre dije, uno extraña a la familia, extraña la ciudad y, si se da, bienvenido sea”, afirmó, en una declaración que refuerza la idea de una salida de Palmeiras, club al que llegó en 2023 proveniente de Racing y con el que tiene contrato hasta diciembre de 2029.

Consultado específicamente sobre un eventual regreso a Racing, el volante evitó inclinarse por algún destino en particular: “No prefiero nada. Con mi empresario se hablaron varias cosas por suerte y creo que aceleramos por lo más serio, lo que uno cree que le va a hacer bien. Ese es el mensaje que tiene mi representante”, expresó.