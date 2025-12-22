Corinthians campeón de la Copa de Brasil, con el mendocino Angileri como protagonista en el equipo

El Corinthians cerró la temporada 2025 con un broche de oro al consagrarse campeón de la Copa de Brasil, tras vencer 2-1 a Vasco da Gama en el mítico Maracaná . Este triunfo no solo representó una alegría deportiva para el club paulista, sino que también le aseguró la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y un significativo ingreso económico de aproximadamente USD 13,6 millone s solo por la final, que asciende a casi USD 18 millones sumando los premios de las etapas previas.

El equipo contó con el aporte del defensor mendocino Fabrizio Germán Angileri, ex jugador de Godoy Cruz y River Plate bajo la conducción de Marcelo Gallardo . Angileri, de 31 años y nacido en Junín, ingresó a los 35 minutos del complemento. Además del mendocino, otro argentino presente en el Timao es Rodrigo Garro .

Angileri llegó al Corinthians en febrero de este año, luego de rescindir su contrato con el Getafe de España, donde no había tenido minutos. El defensor firmó con el equipo paulista hasta junio de 2026, l ogrando desde su llegada continuidad en el juego y destacándose en los partidos importantes.

Con esta conquista, Corinthians suma su cuarta Copa de Brasil , después de los títulos obtenidos en 1995, 2002 y 2009. Además, el equipo dirigido por Ramón Díaz cierra el año con dos títulos, ya que a este logro se suma el Campeonato Paulista, obtenido a comienzos de 2025 tras vencer a Palmeiras en la final.

El impacto del título es aún más relevante si se considera que el club finalizó en la 13° posición del torneo local, lo que inicialmente solo le otorgaba un lugar en la Copa Sudamericana . Ahora, ese cupo será ocupado por Vitória, mientras que C orinthians tendrá asegurado su lugar en la máxima competencia continental de clubes de Sudamérica.

image Corinthians ganó la Copa de Brasil. gentileza.

Panorama de la Copa Libertadores 2026

Con la clasificación del Timao, la Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos 46 de los 47 participantes. Entre los clubes argentinos confirmados se encuentran Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca Juniors, mientras que de Brasil participarán Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense. Solo resta definir el representante boliviano entre San Antonio Bulo Bulo y Nacional de Potosí.

El torneo, que reunirá a los mejores equipos de Sudamérica, comenzará con la fase previa para 15 clubes, mientras que 32 avanzarán a la fase de grupos. La gran final está programada para el 28 de noviembre de 2026. Entre los equipos confirmados de otros países destacan: Always Ready y Bolívar (Bolivia), Coquimbo Unido y Universidad Católica (Chile), Independiente Santa Fe y Junior (Colombia), Independiente del Valle y Liga de Quito (Ecuador), Cerro Porteño y Libertad (Paraguay), Universitario y Cusco (Perú), Nacional y Peñarol (Uruguay), y Universidad Central y Deportivo La Guaira (Venezuela).

El título de Corinthians no solo garantiza su participación internacional, sino que también consolida al club como uno de los grandes protagonistas del continente, listo para pelear por la gloria en la Libertadores después de una temporada que quedará en la memoria de sus hinchas.