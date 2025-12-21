River negocia por el capitán de uno de los cinco grandes del fútbol argentino

Una de las figuras de uno de los gigantes del fútbol argentino negocia con River, que buscará cerrar su tercer refuerzo.

El jugador expresó su deseo de salir y la dirigencia de River buscará cerrar a un nuevo jugador. El apuntado por la dirigencia de River es Johan Romaña, el colombiano que es capitán en San Lorenzo y busca salir en este mismo mercado debido a la grave crisis económica e institucional que atraviesa el club de Boedo.

El defensor central tiene 27 años y también fue sondeado por Boca en este mismo mercado de pases. El jugador no ve con malos ojos trasladarse al Millonario, que buscaría comprar el 50 % de la ficha del futbolista y ya ofretó por el.Las charlas ya están avanzadas aunque desde la institución de Núñez se manejan con cautela debido a las constantes crisis de San Lorenzo, que no parecen tener fin y es el escandalo bajo el foco del fútbol argentino, sobre todo por los momentos de acefalía que atraviesa el club azulgrana. Este contexto obliga a River a moverse con cuidado, y Romaña dejó un mensaje que no pasó desapercibido.

image El futbolista colombiano quiere jugar en River. Gentileza Johan Romaña quiere salir de San Lorenzo El marcador central colombiano publicó una historia con la frase “Todo pasa”, acompañada de una imagen suya, que no da certidumbre sobre su significado, pero sí genera sugestión, y todo parece indicar que su destino estaría lejos de San Lorenzo.Mientras ambas partes negocian, se espera que San Lorenzo resuelva su crisis para definir el futuro de la institución y el futuro futbolístico del jugador, que parece estar disconforme con su presente en el club.

Por su parte, River busca cerrar al colombiano, que es del gusto de Marcelo Gallardo, ya que el defensor muestra personalidad, sabe salir jugando y es joven, con un enorme potencial para desarrollar en la defensa. Teniendo en cuenta las bajas del equipo millonario, no vendría mal para reforzar la última línea.Además sería el tercer colombiano en integrar el actual River junto a Quintero y Castaño.