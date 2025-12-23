23 de diciembre de 2025 - 16:22

Sufre River: el Diablito Echeverri es nuevo jugador del Girona de España

Luego de su frustrado pase por el Bayer Leverkusen y a pesar del interés de River, el volante ofensivo argentino se sumará al conjunto catalán.

Con el conjunto teutón, Echeverri apenas pudo jugar 270 minutos distribuidos en 11 partidos (lo que refleja un promedio de 24' por encuentro) y apenas pudo dar una asistencia por la UEFA Champions League ante el Copenhague, en septiembre.

El mediapunta fue comprado por el Manchester City en 2024 a cambio de 18,5 millones de euros, aunque apenas pudo demostrar su fútbol en los Skyblues por una cuestión de lugar y competencia en el primer equipo. Después de su frustrado tiempo en Alemania, jugará en el Girona, en donde tendrá muchas más chances de disputar minutos.

Además, el Diablito necesita gozar de tiempo en cancha, ya que uno de sus horizontes es la Copa del Mundo 2026 y así lo manifestó su agente: “Claudio necesita jugar porque tiene chances de ser considerado para ir al Mundial con la Selección Argentina”.

