Guardiola apuntó al entorno de Echeverri y crece la posibilidad de romper su préstamo en Alemania

El Diablito casi no suma minutos en el Leverkusen y Manchester City evalúa recuperarlo. El técnico español dejó un mensaje directo hacia su representante. Mientras que, River vuelve a aparecer entre los posibles destinos.

Claudio Echeverri no estuvo en la consideración de Guardiola, por ello pasó a préstamo a Leverkusen de Alemania. En enero regresaría al City.

La situación de Claudio “Diablito” Echeverri en el Bayer Leverkusen volvió a encender alarmas en Europa y en la Argentina. Con un paso casi testimonial por la Bundesliga, su falta de minutos abrió un abanico de especulaciones que involucran a River Plate, al Manchester City y, ahora, también al propio Pep Guardiola, quien dejó entrever su fastidio por la gestión del entorno del jugador.

El juvenil chaqueño, cedido por el City a mediados de año, apenas acumuló 240 minutos repartidos en ocho presentaciones, con solo tres titularidades, una asistencia y sin goles. Un escenario lejos del esperado para un futbolista que había generado enormes expectativas tras su irrupción en Núñez. La irregularidad preocupa a los clubes involucrados, pero también al entrenador catalán, que este martes habló del tema en la previa del cruce de Champions League entre ingleses y alemanes.

Claudio "Diablito" Echeverri, figura argentina del Bayer Leverkusen Claudio “Diablito” Echeverri, figura argentina del Bayer Leverkusen Guardiola evitó apuntar directamente al Leverkusen, pero sí lanzó un mensaje claro hacia el representante del futbolista, Enzo Montepaone: “Siempre queremos que los jugadores tengan muchos minutos. Lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo. Yo no estoy dentro, no hablé con él. Pero estoy bastante seguro de que su agente lo sabe todo mejor que nadie”, ironizó. Y cuando se le consultó por la chance de recuperar al jugdor en enero, fue aún más filoso y respondió: “Esa es una pregunta para su bello agente”.

El Diablito volvería estar entre los suplentes Mientras tanto, en Leverkusen el panorama no parece mejorar. Echeverri volvería a ocupar un lugar entre los suplentes en su visita al Etihad Stadium, un síntoma más del retroceso que sufrió desde la salida del entrenador que había impulsado su llegada, el neerlandés Erik Ten Hag. Su reemplazante, Kasper Hjulmand, nunca terminó de confiar en él.

El City analiza seriamente cortar el préstamo durante el mercado de invierno europeo. En Inglaterra sostienen que, si regresa, el Diablito no sería incorporado al plantel principal sino reubicado en otro club del continente donde pueda asegurar rodaje.