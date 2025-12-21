Ascacíbar quedó en la puja entre River Plate y Boca Juniors: "A pensar en lo que viene"

El mediocampista de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacíbar admitió que, una vez cerrada la temporada, comenzará a analizar los próximos pasos de su carrera tras conquistar un nuevo título con el equipo platense. El Ruso ha sonado para reforzar a River Plate y a Boca Juniors.
Santiago Ascacíbar no descartó su salida del Pincha:
Luego de la consagración, Ascacíbar explicó que decidió aislarse de cualquier negociación durante la definición de los títulos: “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá”, expresó en diálogo con TNT Sports.
En la misma línea, remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó, para luego concluir: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.
Las declaraciones del mediocampista se dieron en un contexto en el que volvieron a surgir versiones sobre el interés de River y Boca. En la previa del Trofeo de Campeones, Juan Sebastián Verón se refirió públicamente a esa posibilidad: “¿Para River o para Boca? al Ruso lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos. Al jugador pero también al club”.
El presidente del Pincha también dejó en claro la postura institucional ante una eventual transferencia: “Nosotros, en esta circunstancia, podemos hacer un esfuerzo pero tiene un límite y hay que saber aceptarlo. Hicimos un esfuerzo muy grande, el Ruso también, y me parece normal que sea compartido para su salida el esfuerzo”, señaló.
Por último, Verón relativizó el malestar que había manifestado en el pasado Stefano Di Carlo, actual presidente de River, cuando Estudiantes compitió por Sebastián Driussi y ahora desde Núñez fueron a buscar a una de las figuras del Pincha en la antesala de una final: “Esas cosas pasan, no me voy a enojar. Son cosas que están, qué va a ser. Es normal”, sentenció.