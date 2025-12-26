26 de diciembre de 2025 - 20:24

San Lorenzo no cede por Romaña: la negociación con River sigue en punto muerto

El club de Boedo rechazó la primera oferta por Romaña y mantiene la postura de no venderlo a menos que se cumplan sus exigencias. River evalúa alternativas.

El club de Boedo rechazó una oferta por Romaña y no aceptará jugadores como parte de pago, insistiendo en una venta total o una cifra superior.

El club de Boedo rechazó una oferta por Romaña y no aceptará jugadores como parte de pago, insistiendo en una venta total o una cifra superior.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

la inesperada venta de andres herrera beneficia a river plate y san lorenzo de almagro

La inesperada venta de Andrés Herrera beneficia a River Plate y San Lorenzo de Almagro

Por Redacción Deportes
Marcelo Moretti se defendió de las críticas

El presidente de San Lorenzo y una declaración insólita: "Me tienen que dar una parte del estadio"

Por Redacción Deportes

La propuesta del club de Núñez, de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del defensor colombiano, fue considerada insuficiente por la dirigencia azulgrana, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

La decisión fue tomada por la Comisión Directiva que conduce de manera transitoria al club en medio del complejo escenario institucional, con Sergio Costantino al frente.

En Boedo entienden que Romaña es una pieza clave del plantel y que su salida solo se concretará a cambio de una cifra superior o, preferentemente, mediante la venta del 100 por ciento de sus derechos económicos.

romagna2
Ante la negativa de San Lorenzo, River sigue negociando con cautela y podría cerrar la operación si no se flexibilizan las condiciones.

Ante la negativa de San Lorenzo, River sigue negociando con cautela y podría cerrar la operación si no se flexibilizan las condiciones.

En el desarrollo de las charlas apareció la posibilidad de incluir a Sebastián Boselli como parte de pago, pero esa alternativa quedó descartada ya que el defensor uruguayo no ve con buenos ojos llegar a San Lorenzo y prioriza continuar su carrera en el exterior si no logra consolidarse en River. Además, la postura del “Ciclón” es no aceptar jugadores dentro de la operación.

También se mencionó internamente la chance de elevar la cifra a 2,5 millones de dólares por la mitad del pase, aunque ese escenario no prosperó y no hubo acuerdo bajo esos términos.

Desde River, en tanto, manejan la negociación con cautela y mantienen una postura firme: no están dispuestos a duplicar la oferta inicial.

El panorama inmediato dependerá de si San Lorenzo decide flexibilizar sus pretensiones económicas. De no haber cambios, en Núñez evalúan dar por cerradas las tratativas y avanzar por otro marcador central en el mercado.

Mientras tanto, el club de Boedo resiste, fija condiciones y sostiene que no se desprenderá de uno de sus futbolistas más valiosos a cualquier precio, aun en un contexto financiero delicado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sergio Costantino, el nuevo presidente interino de San Lorenzo.

Quién es Sergio Costantino, el presidente interino de San Lorenzo que asume en plena crisis

Por Nicolás Salas
El Millonario busca cerrar a su tercer refuerzo.

River negocia por el capitán de uno de los cinco grandes del fútbol argentino

Por Redacción Deportes
La plata yo la regalé y no la voy a reclamar, expresó Moretti sobre su inversión en San Lorenzo.Un sonriente Marcelo Moretti volvió a ocupar sus oficinas en Avenida La Plata. 

Habló Marcelo Moretti: "Yo la plata en San Lorenzo la puse por amor al club, no como otros"

Por Redacción Deportes
Fútbol. Marcelo Moretti ex titular de San Lorenzo

Fútbol corrupto: "La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club", dijo Marcelo Moretti

Por Gonzalo Tapia