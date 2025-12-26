San Lorenzo no cede por Romaña: la negociación con River sigue en punto muerto

San Lorenzo rechazó la primera oferta formal de River por el defensor colombiano Jhohan Romaña y dejó en claro que, bajo las condiciones actuales, no avanzará en la negociación .

El presidente de San Lorenzo y una declaración insólita: "Me tienen que dar una parte del estadio"

La inesperada venta de Andrés Herrera beneficia a River Plate y San Lorenzo de Almagro

L a propuesta del club de Núñez, de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del defensor colombiano, fue considerada insuficiente por la dirigencia azulgrana, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

La decisión fue tomada por la Comisión Directiva que conduce de manera transitoria al club en medio del complejo escenario institucional, con Sergio Costantino al frente.

En Boedo entienden que Romaña es una pieza clave del plantel y que su salida solo se concretará a cambio de una cifra superio r o, preferentemente, mediante la venta del 100 por ciento de sus derechos económicos.

En el desarrollo de las charlas apareció la posibilidad de incluir a Sebastián Boselli como parte de pago , pero esa alternativa quedó descartada ya que el defensor uruguayo no ve con buenos ojos llegar a San Lorenzo y prioriza continuar su carrera en el exterior si no logra consolidarse en River. Además, la postura del “Ciclón” es no aceptar jugadores dentro de la operación.

Ante la negativa de San Lorenzo, River sigue negociando con cautela y podría cerrar la operación si no se flexibilizan las condiciones.

También se mencionó internamente la chance de elevar la cifra a 2,5 millones de dólares por la mitad del pase, aunque ese escenario no prosperó y no hubo acuerdo bajo esos términos.

Desde River, en tanto, manejan la negociación con cautela y mantienen una postura firme: no están dispuestos a duplicar la oferta inicial.

El panorama inmediato dependerá de si San Lorenzo decide flexibilizar sus pretensiones económicas. De no haber cambios, en Núñez evalúan dar por cerradas las tratativas y avanzar por otro marcador central en el mercado.

Mientras tanto, el club de Boedo resiste, fija condiciones y sostiene que no se desprenderá de uno de sus futbolistas más valiosos a cualquier precio, aun en un contexto financiero delicado.