Impactante: el plan millonario de River para techar el Estadio Monumental y ampliarlo a 100 mil espectadores

River Plate prepara un anuncio histórico para fines de enero: el techado total del estadio y una expansión que lo pondrá en la cima del fútbol mundial.

Así quedaría el Estadio Monumental, la casa de River Plate.

Por Cristian Reta

El Estadio Monumental no se cansa de batir récords. Tras consolidarse como el recinto con más capacidad de Sudamérica, la dirigencia de River Plate se prepara para dar un paso que cambiará la fisonomía de Núñez para siempre: el techado total y una nueva ampliación.

El anuncio oficial ya tiene una ventana de tiempo definida. Se espera que entre fines de enero y principios de febrero, coincidiendo con los primeros partidos del torneo local, el club presente los detalles de esta megaobra impulsada por la gestión de Stefano Di Carlo.

El Estadio Monumental de River Plate, dentro de la película HIM

Remodelación en River: capacidad para 100.000 hinchas y sin mudanzas

El dato que más impacta a los fanáticos es el nuevo aforo proyectado. La obra busca que el Monumental supere los 100.000 espectadores. Esto lo ubicará cerca del podio de los estadios con mayor capacidad a nivel futbolístico en todo el planeta.

Para tranquilidad de los hinchas y del cuerpo técnico, el equipo de Marcelo Gallardo no tendrá que abandonar su localía durante el proceso. Los trabajos se planificaron por etapas, permitiendo que el calendario deportivo siga su curso normal sin necesidad de mudar los partidos.

El Monumental, una vez más, repleto.

Hay que decir que esta transformación se apoya en las mejoras ya realizadas, como el campo de juego de césped híbrido y la modernización de palcos. Con este nuevo salto, River busca consolidar su casa como el escenario predilecto para finales continentales y grandes espectáculos internacionales.

Por otro lado, el techado integral no es solo una cuestión de estética o protección frente a las inclemencias climáticas. Según el proyecto, esta estructura mejorará significativamente la acústica del estadio, potenciando el aliento de la gente y reforzando la estructura general del recinto.

