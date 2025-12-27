Se viene el Súper Rugby Américas, con histórica participación de Argentina

Cuatro equipos representarán a la UAR (Unión Argentina de Rugby) en el certamen que comenzará en febrero.

El Súper Rugby Américas 2026 ya tiene confirmados a los equipos que animarán la próxima edición del principal torneo profesional de rugby de la región. Comenzará el 20 de febrero y finalizará el 19 de junio, y marcará un nuevo paso en el crecimiento del certamen.

Organizado por Sudamérica Rugby, afrontará su séptima temporada y la cuarta bajo la actual denominación. Allí, Argentina tendrá una presencia histórica con cuatro franquicias: Pampas, Dogos XV, Tarucas y la flamante incorporación de Capibaras XV. Estos equipos representan a las uniones de la UAR, Córdoba, Tucumán y el Litoral, respectivamente, consolidando una fuerte base federal dentro del torneo.

A nivel internacional, el certamen contará con Peñarol de Uruguay, máximo ganador del torneo con tres títulos (2022, 2023 y 2025), Yacare XV de Paraguay, Selknam de Chile y Cobras de Brasil.

Así se jugará el Súper Rugby 2026: image El formato del Súper Rugby Américas 2026 mantendrá la Fase Clasificatoria con un sistema de todos contra todos a dos ruedas, jugando partidos de local y visitante. Al finalizar esta etapa, los equipos ubicados del primero al cuarto puesto accederán a las semifinales, que se disputarán en la cancha del mejor clasificado.

Las instancias finales serán a eliminación directa: el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero, con los ganadores avanzando a la final, que también se jugará en la sede del equipo mejor ubicado en la tabla. De esta manera, el SRA 2026 promete una competencia intensa, con fuerte protagonismo argentino y un formato que premia la regularidad y el rendimiento a lo largo de la temporada.

Los planteles de las franquicias argentinas de Súper Rugby: image El plantel de Pampas Forwards: Jeremmy Annand, Ramiro Berardi Calvo, Juan Pedro Bernasconi, Ignacio Bottazzini, Augusto Cabano Wall, Nicolás Cambiasso, Marcos Camerlinckx, Fabrizio Cebrón, Rodrigo Fernández Criado, Ezequiel Gómez Cofre, Tadeo Ledesma Arocena, Francisco Lusarreta, Matías Medrano, Lucas Moresco, Joaquín Pascual Viale, Juan Penoucos, Juan Cruz Pérez Rachel, Tiziano Rocha, Faustino Santarelli, Francisco Sluga, Jerónimo Sorondo, Marcelo Toledo, Valentín Vicente Vidal, Nahuel Zunini

Backs: Nahuel Clausen, Santiago Cordero, Juan Cruz Corso, Ignacio Díaz, Bautista Farise, Ramón Fernández, Agustín Fraga, Santino García Mortola, Danilo Ghisolfi, Alfonso Latorre, Alejo Lavayén, Felipe Ledesma, Ramiro Manzo, Lucas Marguery, Santiago Pernas, Valentino Reggiardo, Estanislao Renthel, Federico Serpa, Jerónimo Ulloa, Tobías Wade El plantel de Dogos XV Forwards: Nicolás Revol Pitt, Ezequiel Bustos, Ramiro Iglesias, Baltazar Monforte, Leonel Oviedo, Juan Greising Revol, Valentino Avaca, Nicanor Rins, Octavio Filippa, Galo Fernández, Luca Dugo, Francisco Aguirre, Lautaro Simes, Valentín Gozálvez, Federico Albrisi, Enzo Ocampo, Abraham Elías, Benjamín Vázquez, Augusto Cugnini, Valentín Cabral, Lucio Willington, Aitor Bildosola, Tomás Gómez González, Genaro Fissore, Federico Rolotti, Gastón Garayzabal

Backs: Nicolás Viola, Genaro Podestá, Fabricio Griffo, Constantino Keller, Julián Hernández, Facundo Rodríguez, Manuel Giannantonio, Agustín De Vertiz, Faustino S. Valarolo, Mauricio Kember, Tomás Canedo, Ernesto Giúdice, Agustín Segura, Leonardo Gea Salim, Facundo Pueyrredón, Bautista Fernández Pugliese, Mateo Sánchez, Manuel Carrara, Luciano Avaca, Mateo Soler El plantel de Capibaras Forwards: Bernardo Lis, Juan Rodríguez, Lisandro Dipierri, Enzo Avaca, Martín Vaca, Manuel Cuneo, Ignacio Orsetti, Jorge Onorato, Diego Correa, Pedro Annunziata, Bautista Benavides, Ignacio Gallo, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Juan Huber, Agustín Ponzio, Manuel Bernstein, Basilio Cañas, Felipe Villgarán, Bautista Greñón, Franco Benítez, Franco Marizza, Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Gandini

Backs: Martiniano Aime, Alejo Sugasti, Ignacio Zabella, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Juan Lovell, Guido Chesini, Francisco Lluch, Bautista Estelles, Santiago Vitola, Mateo Tanoni, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Mateo Baroli, Franco Rosetto, Tomás Sigura, Pietro Crocce, Lautaro Cipriani, Gino Dicapua El plantel de Tarucas Forwards: Joaquín Aguilar, Luciano Asevedo, José Calderoni, Facundo Cardozo, Tomás Dande, Lorenzo Egea, Benjamín Farías, Benjamín Garrido, Lucas Gug, Raúl Guraiib, Facundo García, Ignacio Lazarte, Franco Marini, Ignacio Marquieguez, Francisco Moreno, Miguel Mukise, Mariano Muntaner, Rodrigo Navarro, Francisco Palazzi, Nicolás Parada Heit, Joaquín Poliche, Mateo Salmoiraghi, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Tomás Vanni, Juan Manuel Vivas

Backs: Ignacio Cerrutti, Pedro Coll, Tomás Elizalde, Bautista Estofán, Mateo Estofán, Stefano Ferro, Máximo Ledesma, Mateo Macome, Nicolás Macome, Rafael Ogorman, Matías Orlando, Mateo Pasquini, Pablo Pfister, Simón Pfister, Estanislao Pregot, Santiago Saleme, Matías Sauze