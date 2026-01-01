River a puro canje con Sao Paulo: se van dos y se queda Galoppo

El mercado de pases del millonario está en constante movimiento, se confirmaron dos salidas y River adquirió parte del pase del mediocampista.

Tras no llegar a un acuerdo por la opción de compra del ex Banfield, River propuso incluir un porcentaje de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, quienes estuvieron a préstamo durante 2025 en el conjunto de Sao Paulo, donde mostraron un mejor rendimiento y lograron continuidad, a diferencia de lo sucedido bajo el ciclo de Marcelo Gallardo.

Además, el mediocampista afrontará un año de fuerte competencia, ya que comparte el puesto con Kevin Castaño, una de las incorporaciones más caras de la historia de River, sumado a los refuerzos que arribaron en este mercado de pases, Aníbal Moreno y Fausto Vera.

image Anibal Moreno, uno de los compañeros en el mediocampo para Galoppo. Gentileza La operación que beneficia a River En la operación, São Paulo se aseguró el 60% de la ficha de Enzo Díaz y el 70% de la de Gonzalo Tapia, mientras que River retuvo los porcentajes restantes. El acuerdo por el lateral izquierdo se resolvió sin contratiempos, aunque la negociación por el delantero presentó diferencias que extendieron las conversaciones durante varios días, sin poner en riesgo el cierre final del trato.

Esta transferencia resulta beneficiosa para ambas instituciones, ya que tanto Tapia como Díaz sumaron continuidad en el conjunto brasileño, con rodaje sostenido y alternando titularidades, una situación que les permite afianzarse futbolísticamente ya que en River no iban a ser tenidos en cuenta, además para la banda es más valioso conservar al mediocampista que también tiene un gran aporte goleador en este equipo del millonario donde escasean los jugadores destacados.

image El mediocampista fue uno de los goleadores de River en el 2025. Gentileza ¿Como le fue a Enzo Díaz y Gonzalo Tapia en Sao Paulo en esta temporada? Enzo Díaz se destacó como uno de los jugadores más utilizados por São Paulo a lo largo de la temporada 2025, disputando 52 partidos oficiales y acumulando más de 3.800 minutos en cancha, con 1 gol y 7 asistencias en todas las competiciones. Su regularidad le permitió consolidarse como pieza clave en la estructura del equipo paulista durante el año además, el lateral es titular indiscutido y el futbol brasileño le ha sentado bien, relanzando su nivel por el que jorge brito lo compró hace unos mercados de pases.