Juicio por YPF: Argentina rechaza acusaciones de desacato y denuncia "hostigamiento" de Burford Capital

La Procuración del Tesoro de la Nación emitió un comunicado para desmentir versiones sobre posibles sanciones en los tribunales de Nueva York.

Cómo sigue el juicio por YPF 

Redacción Economía

Al cierre del año 2025, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), bajo la conducción de Santiago Castro Videla, aclaró de forma enfática que la República Argentina no se encuentra en una situación de desacato en el litigio por la expropiación de YPF que se tramita en los Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el organismo encargado de la defensa del Estado calificó las versiones sobre supuestas sanciones como “absolutamente falsas y especulativas”, asegurando que el país está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes.

El centro de la disputa reciente radica en el proceso de revelación de pruebas ordenado por la jueza Loretta Preska, quien solicitó el acceso a chats y correos electrónicos personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos.

Santiago Castro Videla, nuevo Procurador del Tesoro.

Esta medida busca determinar si existe un "alter ego" entre el Estado y la petrolera YPF, lo que permitiría a los demandantes intentar embargar activos soberanos.

Desde la Procuración, encabezada técnicamente en este caso por los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, se informó que dicha medida fue apelada por considerarla “ilegítima e ilegal” tanto bajo el derecho argentino como el estadounidense.

No obstante, el Gobierno remarcó que se están realizando entregas parciales y periódicas de la información y que la mayoría de los involucrados ha prestado su colaboración de manera voluntaria.

Maniobras de "hostigamiento" y caída de Burford

El Gobierno argentino sostiene que las acciones de Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para litigar y principal beneficiario del fallo de primera instancia por USD 16.000 millones, son un “intento inadmisible de hostigamiento”.

Según las fuentes oficiales, estas maniobras buscan desviar la atención del momento adverso que atraviesa el fondo en el litigio, destacando que sus acciones han sufrido una caída del 29% durante el último año.

La defensa argentina mantiene sus expectativas puestas en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde se aguarda una decisión sobre la sentencia de fondo que podría anular la condena multimillonaria.

Cronograma para el 2026

De cara al 2026, se ha establecido un cronograma procesal que iniciará el 15 de enero con el intercambio de escritos entre las partes. Este proceso legal coincide con una agenda clave para la administración de Javier Milei, quien tiene previsto asistir a la "Argentina Week" en Nueva York en marzo, un evento destinado a atraer inversores globales.

En este contexto, la PTN reafirmó que la estrategia nacional se basa en el "apego a la verdad" y la defensa del interés nacional, lejos de cualquier escenario de desobediencia judicial que pudiera comprometer la imagen del país ante los mercados internacionales.

