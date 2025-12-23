YPF impulsa la energía renovable con el Parque Solar El Quemado y ya aporta 100 MW al sistema

YPF Luz puso en marcha los primeros 100 MW del Parque Solar El Quemado , en Mendoza , y concretó un nuevo avance en el desarrollo de la energía renovable en Argentina. El proyecto ya cuenta con habilitación comercial y comenzó a inyectar energía al sistema eléctrico nacional.

Con esta puesta en funcionamiento, YPF duplica su capacidad instalada de generación solar y consolida al Parque Solar El Quemado como una obra estratégica para la transición energética del país y para el abastecimiento del sector productivo.

La habilitación comercial de los primeros 100 MW convierte al Parque Solar El Quemado en el primer proyecto renovable enmarcado en el RIGI que entra en operación en Argentina. Desde este momento, la energía generada se incorpora al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) , fortaleciendo la oferta de energía limpia a nivel nacional.

Este avance permitió que YPF Luz duplique su capacidad instalada de energía solar , que pasó a 200 MW , dentro de una capacidad total de 3,5 GW . El parque alcanzará una potencia instalada final de 305 MW , que se sumarán de manera escalonada hasta completar su puesta en marcha durante el primer semestre de 2026.

Sobre este logro, Martín Mandarano, CEO de YPF Luz , afirmó: “ La puesta en marcha de esta primera etapa del Parque Solar El Quemado refleja nuestro compromiso con el desarrollo de la matriz energética del país. Cerramos el año cumpliendo con este gran hito, que abastecerá de energía renovable a las diferentes industrias argentinas. Este paso nos motiva a ir por más y a seguir desafiándonos en 2026 para acompañar el desarrollo de la industria argentina”.

Impacto productivo, inversión y beneficios energéticos en Mendoza

El Parque Solar El Quemado se desarrolla en el departamento de Las Heras, a 53 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y representa una inversión aproximada de USD 210 millones. La obra ya supera el 80% de avance y generó más de 400 puestos de trabajo en su pico de construcción, con un 87% de empleo local.

Parque solar El Quemado. El proyecto avanza hacia los 305 MW y abastecerá a miles de hogares mendocinos con energía limpia.

El proyecto cuenta con 511.000 paneles fotovoltaicos bifaciales, distribuidos sobre más de 600 hectáreas, y tendrá un factor de capacidad estimado del 31,4%. Una vez operativo en su totalidad, generará energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos, suficiente para cubrir la demanda eléctrica de la Ciudad de Mendoza y de los departamentos de Las Heras y Lavalle.

La conexión al SADI, a través de una nueva estación transformadora de 220/33 kV, posiciona al Parque Solar El Quemado como una infraestructura clave para fortalecer la matriz energética nacional, acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y consolidar el rol de YPF en el desarrollo de la energía renovable en Argentina.