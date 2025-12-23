23 de diciembre de 2025 - 21:55

Turismo: la cantidad de argentinos que viajaron al exterior creció más de 15% en noviembre

Por otro lado, en cuanto a los turistas que llegaron del exterior hubo una baja de 2,7%, según informó el Indec.

La cantidad de turistas que viajaron al exterior subió 15,3% en noviembre

La cantidad de turistas que viajaron al exterior subió 15,3% en noviembre

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas. En noviembre, los turistas que entraron a la Argentina llegaron a 491.400, mientras que los que salieron fueron 763.800, informó este martes el Indec.

Leé además

Beneficios del Banco Nación para pasajes, hotelería y gastronomía con el programa Viajá +.

Banco Nación lanzó Viajá+ con créditos, cuotas y descuentos para impulsar el turismo interno en verano

Por Redacción Economía
Vacaciones en Brasil, el destino principal por los argentinos.

Récord turístico: por qué Brasil es el destino principal para los argentinos y cuáles son las ventajas

Por Redacción Sociedad

La cantidad de turistas que van al exterior subió 15,3% en noviembre y presionó la salida de divisas. De ese total, 491,4 miles fueron turistas y 303,9 miles fueron excursionistas, según el informe oficial analizado por la Agencia Noticias Argentinas.

El 19% del turismo receptivo reside en Brasil; el 18,7%, en Europa; y el 14,4%, en Uruguay. El 52,9% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 35,3%, por vía terrestre; y el 11,9% restante, por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por el INDEC representaron el 61,2% del total del turismo receptivo.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.271,4 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 763,8 miles fueron turistas y 507,6 miles fueron excursionistas.

Aeropuerto de Mendoza
Bajas en las visitas de turistas al país pero se registró un incrementó un 10,8% interanual en las salidas de los argentinos al exterior.

Bajas en las visitas de turistas al país pero se registró un incrementó un 10,8% interanual en las salidas de los argentinos al exterior.

Además, el 71,8% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 21,9%; y Chile, con 21,4%. El 47,0% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 43,3%, por vía terrestre; y el 9,7%, por la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados representaron el 57,9% del total del turismo emisivo.

En noviembre, se registró un saldo negativo de 476,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a los saldos negativos de 272,4 miles de turistas y de 203,7 miles de excursionistas.

Durante noviembre, los visitantes no residentes realizaron 839,8 miles de viajes y los visitantes residentes, 1.271,4 miles de viajes. En noviembre de 2025 se estimaron 259,8 miles de llegadas de turistas no residentes a Argentina, lo que representa un aumento interanual de 5%.

El 90,9% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Las salidas al exterior fueron en total 358,8 miles de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 24,2%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 85,6% en las salidas de turistas residentes.

El saldo de turistas internacionales en noviembre resultó negativo en 99,0 miles para toda la vía aérea internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el paraiso de arenas rosadas a 5 horas de argentina, ideal para este verano

El paraíso de arenas rosadas a 5 horas de Argentina, ideal para este verano

Por Andrés Aguilera
Clases de esquí en Aspen Snowmass

Aspen, la meca del esquí cada vez más cercana a los argentinos: vuelos, alojamiento y secretos gourmet

Por Nico Nicolli
ni mar del plata ni carilo: la playa que esta a solo 4 horas de buenos aires y es una reserva ecologica

Ni Mar del Plata ni Cariló: la playa que está a solo 4 horas de Buenos Aires y es una reserva ecológica

Por Andrés Aguilera
Captados en Panamá: Florie Seneclauze (33) y Ricardo Ambrosio (41) salieron desde Argentina en 2023 y quieren llegar a Alaska en su Renault Trafic

Salieron de Argentina hace dos años y quieren llegar en su Trafic a Alaska: cómo es vivir sobre ruedas

Por Nico Nicolli