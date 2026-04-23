Entrar a un volcán y caminar con dinosaurios sin gastar fortunas: un finde en Malargüe para toda la familia

Recorrer “ríos de lava” hasta llegar al corazón de un volcán , caminar junto a dinosaurios , observar el cielo más puro del país y degustar una gastronomía única. Todo esto se puede hacer en un solo lugar, sin gastar una fortuna, sin contar con una 4x4 y en familia.

Minería en Mendoza: la Declaración de Impacto Ambiental de Don Luis avanza en San Rafael y Malargüe

El químico y la docente que crearon Montaña Blanca, la fábrica "Made in Malargüe" que elabora 4.000 alfajores por día

Malargüe cuenta con atractivos naturales únicos, literalmente, en el mundo. La oferta turística en el departamento más austral de Mendoza es inagotable. ¿Lo mejor? Las excursiones económicas se combinan con una nafta, en promedio, $500 más barata que en el Gran Mendoza , otorgando un significativo alivio al bolsillo.

Los precios accesibles no atentan para nada contra una experiencia inolvidable. Aquí simulamos un plan en el entorno cercano para pasar días a full y no perderse nada.

Para llegar al Volcán Malacara desde el centro de Malargüe, el recorrido es sencillo y corto:

Por la Ruta Nacional 40 hacia el sur se recorren 20 kilómetros por asfalto, para luego hacer otros 20 kilómetros por la Ruta 186, por un camino de ripio en buen estado, apto y seguro para todo tipo de vehículos. Se estima un viaje de 1:30 horas en auto particular.

Un dato importante: el acceso al volcán es únicamente con visitas guiadas, por lo que es obligatorio adquirir el ticket en la agencia Aires de Libertad(ubicada en Av. San Martín 129. Celular: 2604-650780).

Los paseos son por turnos de grupos de alrededor de 20 personas. En temporada baja hay dos turnos: 11 de la mañana y 14 horas, y en temporada alta se suman dos salidas más. Es importante remarcar que no se puede llegar sin entrada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Andes Diario (@losandesdiario)

El Volcán propone un trekking único: el recorrido se interna en sus impactantes cárcavas, donde es posible entender de cerca cómo se formó y cómo fue evolucionando este particular paisaje volcánico. Además, al alcanzar los puntos más altos, se obtienen vistas panorámicas privilegiadas del norte de La Payunia, de la imponente antena DS3 de la Agencia Espacial Europea y de la tranquila Laguna Llancanelo.

La actividad tiene una dificultad media y una duración aproximada de entre 2:40 y 3:15 horas. Durante el trayecto hay tramos que incluyen escaleras metálicas para sortear grandes rocas, y una caminata final hacia el mirador de unos 400 metros con una pendiente pronunciada (45°), que exige un esfuerzo físico moderado.

La frutilla del postre es volver con las fotos más “instagrameables” que puede ofrecer un volcán.

Precio: $20.500 (entrada más guía)

Viajar a Malargüe sin gastar de más: itinerario, precios y consejos Viajar a Malargüe sin gastar de más: itinerario, precios y consejos Gentileza: Marcos Farina

Por qué se llama Malacara

La versión más difundida indica que su nombre se debe al parecido con la cara manchada de los caballos malacara, cuya denominación surge de la tradición lingüística local.

Otra historia asegura que el dueño del campo le pidió al agrimensor que no incluyera en su terreno “ese cerro, porque tiene malacara”. Por suerte, el agrimensor no le hizo caso. Con el tiempo se descubrió que no era un cerro, sino un volcán.

Más allá de esto, Malargüe lanzará un concurso en escuelas para que el Malacara tenga su propia leyenda.

El lugar es una propiedad privada. Sus dueños viven allí y permiten la visita turística. Algunos de los hermanos son puesteros y otro abrió, en la base del volcán, un restaurante. Por lo que un gran plan es combinar trekking y almuerzo en la puerta de La Payunia.

“La verdad es que se ha convertido en el destino más solicitado por los turistas. Destronó a la Reserva Natural Caverna de las Brujas. Tiene varias ventajas: es fácil de llegar, lo puede hacer toda la familia y el recorrido es increíble”, confirmó Laura Díaz, guía de turismo en Malargüe.

Parque de Huellas de Dinosaurios: otro lugar único en el mundo

Siguiendo con el recorrido aventurero y familiar, la propuesta es continuar el día en el imponente Parque de Huellas, donde podremos “caminar junto a dinosaurios” y sentir que estamos inmersos en un mundo que existió hace millones de años.

Este sitio conserva huellas fósiles reales de dinosaurios que caminaron por la zona, y se puede recorrer a través de visitas guiadas que explican, de forma entretenida, cómo vivían y se movían estos gigantes prehistóricos.

El parque municipal es atrapante. En la zona se han descubierto 450 huellas que datan de unos 80 millones de años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucas D Ortone. (@lucasdmdq)

Cómo llegar al Parque de Huellas y cuánto sale

Está ubicado a solo 14 km de Malargüe, en la zona de Agua de Choique, en Campo Cañada Colorada, y se accede fácilmente por un camino de tierra en buen estado.

Este espacio, bajo administración municipal, se ha convertido en un atractivo clave no solo para el turismo, sino también para la investigación geológica, ya que resguarda un valioso patrimonio científico de importancia tanto para Mendoza como a nivel mundial.

Sin dudas, es un imperdible de Malargüe, no solo para los chicos —que quedan fascinados al ver, en tamaño real, los dinosaurios que caminaron por la zona y, a escasos metros, sus huellas reales— sino también para adultos que conectan con su lado más aventurero.

“Es un lugar único en el mundo. En el mismo sitio encontramos huellas de 80 y de 70 millones de años de antigüedad. Esos 10 millones de años entre registros nos hablan de una zona valiosísima para el conocimiento científico. Es un orgullo para los malargüinos”, sintetizó Maximiliano Praderio, coordinador de Parques Municipales.

El parque abre todos los días de 10 a 17 horas y las visitas guiadas parten cada una hora.

La entrada cuesta apenas $3.000. A esto se suma una gran opción: el micro propio para llegar.

Desde el Planetario, ubicado en pleno centro de Malargüe, sale un micro con horarios frecuentes para ir y volver al parque. El pasaje cuesta $2.000.

Es decir que por $5.000 se puede vivir una experiencia que no se encuentra en otro lugar.

El cielo de Malargüe, un atractivo por sí mismo

¿Sabías que Malargüe fue el primer municipio del país en prohibir que las luces apunten al cielo? La casi nula contaminación lumínica lo convierte en un atractivo turístico por sí mismo. Solo mirar hacia arriba regala vistas espectaculares.

Pero si a esto le sumamos ciencia, la experiencia se potencia.

En Malargüe, la ciencia y el turismo se combinan en dos propuestas imperdibles. El Planetario Malargüe invita a viajar por el universo con funciones inmersivas, ideales para descubrir los secretos del cosmos de una manera entretenida y para toda la familia.

En un “cine inmersivo” se puede aprender a identificar constelaciones y luego salir al exterior a buscarlas en familia.

La entrada al planetario cuesta $3.000 para adultos y $1.000 para menores.

A pocos kilómetros, el Observatorio Pierre Auger ofrece una experiencia única: conocer de cerca uno de los proyectos científicos más importantes del mundo en el estudio de los rayos cósmicos, con visitas guiadas que explican cómo se investiga el origen del universo desde el sur mendocino. Otra experiencia que solo se puede vivir en Malargüe.

Qué hacer de noche en Malargüe

Luego de un día a pura aventura, llega el momento de descubrir la gastronomía sureña. El chivo al horno de barro y la trucha son los platos vedette de Malargüe, aunque hay mucho más.

Entre los lugares para visitar aparece Placeres (Av. San Martín 53), un restaurante de cocina artesanal que resalta los ingredientes locales en platos con identidad. No solo es una opción para almuerzo y cena, sino también para cafetería.

1

Dentro de la gran oferta gastronómica, hay una “joya oculta”, al menos para los visitantes: Dräger, una fábrica de cerveza artesanal con propuesta gastronómica.

Pepe, su anfitrión y chef, ideó una experiencia completa: cervezas de autor y platos que combinan lo casero con la alta cocina. Masa madre, focaccias, cannolis de pistacho y conservas familiares son las estrellas de un maridaje increíble.

1

Para el cierre, se puede recorrer la zona de la plaza San Martín. Durante los fines de semana, los alrededores se transforman en peatonal, con shows artísticos y ferias de artesanos.

Malargüe es, sin dudas, un gran destino. Tiene opciones para todos los gustos y se puede visitar durante todo el año.