No siempre hace falta un fin de semana entero para cortar con el ruido. A veces alcanza con salir temprano, manejar menos de una hora y caer en un lugar donde el día ya viene armado: desayuno criollo, parque, almuerzo fuerte y un show que le cambia el ritmo a la tarde.

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Estancia La Margarita , en General Rodríguez , entra justo en esa categoría. Está a unos 57 kilómetros de Buenos Aires , con un viaje en auto de alrededor de 40 minutos , y hoy aparece como una de esas salidas que combinan cercanía con sensación real de escapada.

El gancho fuerte, claro, está en el precio. El día de campo sin traslado cuesta $45.000 , mientras que con transporte ida y vuelta desde la Ciudad o el conurbano el valor informado fue de $60.000 .

La propuesta también contempla 50% de descuento para chicos de 3 a 11 años , un dato que cambia bastante la cuenta para quienes piensan ir en familia.

Acá está la parte que más pesa al decidir si vale la pena o no. La experiencia arranca con desayuno y sigue con almuerzo, merienda y show en vivo , no con una sola comida aislada.

La estancia a una hora de Buenos Aires con desayuno criollo, parrillada y show, por solo $45.000 el día (3)

En el sitio de reserva y en las publicaciones recientes del lugar aparecen como base del plan el café con leche, criollo y medialuna para la mañana, además de una propuesta de mediodía que incluye al menos empanada, parrillada de campo, bebida y postre. Más tarde, la jornada se completa con una merienda criolla.

Ese punto es importante porque cambia la sensación del paseo. No es ir a almorzar a un restaurante rural y listo. Acá el día está pensado para quedarse varias horas, sin apuro, con momentos bien marcados.

La estancia a una hora de Buenos Aires con desayuno criollo, parrillada y show, por solo $45.000 el día (2)

Por eso puede funcionar tanto para una salida en pareja como para un plan con amigos o con chicos, sobre todo si la idea es pasar el día afuera y no estar pensando todo el tiempo qué hacer después de comer.

No es solo parrillada: lo que hace que la experiencia rinda más

La Margarita no vende solo comida. En sus promociones y descripciones también aparecen el show musical en vivo, los espacios verdes, el ambiente rural y varias actividades recreativas.

La estancia a una hora de Buenos Aires con desayuno criollo, parrillada y show, por solo $45.000 el día (4)

Entre ellas figuran juegos como bochas, tejo, sapo, fútbol y vóley, además de caminatas por el predio. En algunas referencias también se menciona la pileta, aunque en la información relevada figura como un adicional pago y no como algo necesariamente incluido dentro de la tarifa base.

Ese detalle de la pileta conviene tenerlo claro porque evita una expectativa equivocada. El verdadero valor del lugar parece pasar más por el combo de campo + comida + sobremesa + show que por una lógica de parque acuático o complejo recreativo.