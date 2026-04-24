Los peluqueros coinciden sobre el agua para lavar el pelo: "El color se desvanece más rápido"

Lavarse el pelo parece una rutina simple , pero no siempre se hace de la mejor manera. En realidad, varios de los errores más comunes no están en el corte ni en la tintura, sino en gestos cotidianos que se repiten en la ducha sin pensar demasiado.

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Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el agua . La advertencia es directa: “El agua, y el cloro y los minerales que contiene, destiñen el color. Y el agua caliente hace que el color se desvanezca más rápido” . Para quienes tienen el pelo teñido, ese detalle puede hacer una diferencia concreta entre un tono que se mantiene fresco y otro que pierde intensidad antes de tiempo.

Otro error habitual es usar más producto del necesario. La recomendación es mirar la cantidad de shampoo que se usa y reducirla a la mitad. La medida sugerida es similar al tamaño de una moneda.

La explicación la da el peluquero Nathaniel Hawkins : “El shampoo elimina toda la suciedad y la grasa del cabello, y después empieza a arrastrar los aceites esenciales y los lípidos que previenen la sequedad y la rotura” . Es decir, si se usa de más, no solo limpia: también puede resecar el pelo y volverlo más frágil.

Cómo recomiendan aplicar el shampoo

La forma de lavado importa tanto como el producto. La indicación no es frotar con fuerza ni masajear el largo del pelo de manera brusca.

La advertencia es concreta: “No masajees vigorosamente el shampoo. Eso levanta la cutícula y provoca frizz, pelitos rebeldes y pequeños enredos”. En lugar de eso, se recomienda frotar el shampoo entre las manos, masajear suavemente las raíces con las yemas de los dedos y pasar lo que queda por el largo.

Ese cambio parece mínimo, pero modifica bastante el resultado final, sobre todo en cabellos secos, teñidos o con tendencia al frizz.

El paso que muchos saltean antes del acondicionador

Después del enjuague viene otro detalle que suele pasarse por alto. Antes de aplicar acondicionador, conviene apretar el pelo suavemente con las manos para sacar el exceso de agua.

Los peluqueros coinciden sobre el agua para lavar el pelo El color se desvanece más rápido (2)

La razón es simple, y también la explica Nathaniel Hawkins: “El exceso de agua diluye el acondicionador y evita que el cabello absorba los ingredientes humectantes”. O sea, si el pelo está empapado, el producto pierde eficacia antes de empezar a actuar.

Cómo aplicar bien el acondicionador

Una vez retirado ese exceso de agua, sí llega el momento del acondicionador. La sugerencia es usar una fórmula humectante o protectora del color, especialmente si contiene aceites como argán, palta o semilla de uva.

La recomendación profesional es precisa: “Aplicalo generosamente con movimientos largos y fluidos”. Y no enjuagar enseguida: “Esperá dos minutos antes de enjuagar. Los acondicionadores tardan ese tiempo en adherirse al cabello”.

Ese tiempo de espera puede parecer poco importante, pero es parte de lo que ayuda a que el pelo retenga mejor la hidratación.

El detalle que más cambia el color

Entre todos los consejos, el que más pesa para quienes se tiñen el pelo vuelve a ser el agua. No alcanza con usar productos para color si después el enjuague se hace con agua demasiado caliente.

Por eso, la recomendación final apunta a dos caminos posibles: colocar un filtro en el cabezal de la ducha o bajar la temperatura del agua al momento de enjuagar. La promesa es concreta: así, el color se verá fresco durante más tiempo.