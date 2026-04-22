22 de abril de 2026 - 07:35

El "rebusque" de los viajeros argentinos: 5 tácticas del manual de supervivencia del presupuesto corto

Reconocen que para los argentinos el presupuesto no es un límite. Casi la mitad espera viajar apelando a descuentos este año.

Turismo: para los viajeros argentinos, el presupuesto puede ser un desafío, pero rara vez es un límite definitivo&nbsp;

Turismo: para los viajeros argentinos, el presupuesto puede ser un desafío, pero rara vez es un límite definitivo 

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Por Redacción Sociedad

Para los viajeros argentinos, el presupuesto puede ser un desafío, pero rara vez es un límite definitivo si quieren hacer turismo. Al menos así lo reconocen los expertos. Un eterno sobreviviente a crisis cíclicas, el argentino se caracteriza claramente por su creatividad.

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Ni las escalas inverosímiles ni los contextos económicos complejos parecen frenar una pasión que se traduce en una presencia constante en los destinos más remotos del mundo. Un reciente relevamiento de Booking.com analizó cómo el ingenio y la planificación estratégica se volvieron herramientas fundamentales para que el deseo de viajar siempre encuentre un camino.

El estudio, realizado sobre una muestra de más de 32.000 personas en todo el mundo -incluyendo 800 casos de Argentina-, revela que el 46% de los viajeros locales planea utilizar algún tipo de descuento durante este año. La creatividad no conoce fronteras: desde la elección de destinos de cercanía hasta tácticas gastronómicas para reducir gastos diarios.

Las claves del ahorro: la guía de los viajeros creativos

El informe detalla una serie de conductas que ya forman parte del ADN del turista nacional a la hora de cuidar el bolsillo:

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Estrategias para hacer turismo de los viajeros argentinos: 46% planea utilizar algún tipo de descuento durante este año

Estrategias para hacer turismo de los viajeros argentinos: 46% planea utilizar algún tipo de descuento durante este año

  1. Turismo de proximidad: El 44% opta por viajar a lugares muy cercanos a su hogar para reducir costos de logística.
  2. Transporte y flexibilidad: Un 36% se focaliza específicamente en obtener ahorros en el traslado, recurriendo a vuelos con más escalas o en horarios de madrugada.
  3. El calendario como aliado: El 30% prefiere viajar en temporada baja y otro 30% planifica con mucha antelación para "cazar" los mejores precios.
  4. Fidelización: El 38% utiliza programas de millas o sistemas de descuentos por lealtad (como el programa Genius).
  5. Estrategia gastronómica: Un dato curioso pero efectivo es que el 19% de los encuestados reconoció realizar "interminables y abundantes desayunos" en el hospedaje con el objetivo de saltearse el almuerzo y ahorrar una comida diaria.

La opinión de los expertos sobre los viajeros argentinos

Ya sea para acompañar a un equipo deportivo, asistir a un recital o simplemente conocer un nuevo destino, su presencia suele hacerse notar en cualquier rincón del planeta.

Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, destaca esta resiliencia: “El presupuesto puede ser un desafío, pero rara vez es un límite definitivo para los argentinos, que suelen apelar al ingenio y la planificación para poder concretar sus viajes”.

Los argentinos, los viajeros que más roban en los hoteles
Estrategias para hacer turismo de los viajeros argentinos: 46% planea utilizar algún tipo de descuento durante este año

Estrategias para hacer turismo de los viajeros argentinos: 46% planea utilizar algún tipo de descuento durante este año

Según Gutiérrez, las claves actuales combinan tecnología y paciencia: “Fechas flexibles, más escalas de vuelos, horarios de madrugada, descuentos y promociones son algunas de las claves que forman parte de la guía del viajero argentino, especialmente cuando se trata de cumplir un sueño que puede estar al otro lado del mundo o simplemente a unas pocas horas de casa”.

El cierre del informe es contundente respecto a la motivación del turista local. En palabras de la ejecutiva: “En un contexto donde optimizar el presupuesto es clave, los argentinos siguen demostrando que el deseo de viajar siempre encuentra un camino”.

El estudio fue realizado de forma independiente entre adultos que realizaron viajes de ocio en los últimos 12 meses. La encuesta, realizada en enero de 2025, incluyó participantes de 32 mercados globales, consolidando una visión integral sobre las tendencias de consumo turístico para el año en curso.

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