Mientras la s estafas a turistas en Chile han tomado las noticias, en Mendoza el fenómeno aparece, por ahora, contenido , según sostiene las autoridades. Así lo aseguró la directora de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero de Nofal, quien destacó que en lo que va de la actual temporada no se han registrado aún denuncias por fraudes en alquileres temporarios.

“La verdad que nosotros estamos trabajando hace muchos años, como ocho, con el Emetur y la Policía Turística, y también con las cámaras empresariales e implementamos campañas que hacemos entre todos”, explicó la funcionaria. Ese trabajo articulado –dijo- apunta sobre todo a la prevención, con un mensaje claro al visitante: no contratar por vías informales.

En el Ministerio de Seguridad, que periódicamente alerta a los usuarios sobre estrategias para prevenir estafas, tampoco han registrado los últimos meses denuncias de este tipo a través del 911.

Con la proliferación de los canales digitales también lo hicieron las típicas “avivadas” que buscan embaucar a los usuarios . Y los servicios turísticos, parecen ser un entorno propicio. Si bien hay casos en el país, claro, este verano el tema ha generado fuerte preocupación por las estafas de las que fueron víctimas turistas argentinos en Chile. En particular, el grave caso que afectó más de 200 personas en Viña del Mar, que habían contratado alojamiento bajo el nombre "Holiday Reñaca" y que cuando llegaron al lugar, el sitio no existía. La oferta se había hecho por redes sociales y el contacto proseguido por Whatsapp.

Turismo y turistas en plaza Independencia de Mendoza Estafas a turistas: aseguran que en Mendoza caen las denuncias y refuerzan las alertas al viajero. Foto: Imagen ilustrativa. Los Andes

La directora reconoció que en Mendoza hubo situaciones irregulares en el pasado, incluso hasta la temporada pasada se recibieron algunas denuncias. En ese sentido destacó que hay que esperar como sigue esta que comenzó en octubre, con el inicio de las actividades asociadas a Vendimia.

Pero subrayó que hoy existe un mayor control: “Hace unos años atrás encontramos un edificio que era todo para contrato temporario, y se clausuró”, recordó.

También fue enfática al marcar los límites de la intervención estatal cuando el turista contrata por fuera de la normativa: “Si contrata un alquiler temporario que no está dentro de la normativa legal, o sea que es callejero o a través de las redes y resulta ser una estafa, nosotros no tenemos ninguna herramienta, salvo hacer la denuncia en la fiscalía penal de turno”.

Por eso, insistió, es clave que el viajero elija canales seguros: “Es importante que se tome un tiempo el consumidor turístico y vaya a un lugar seguro”.

Cuáles son los sitios seguros para contratar servicios turísticos

“Siempre decimos que el consumidor turístico no contrate en la vía pública, que no contrate a través de WhatsApp ni a través de las redes”, remarcó Lucero de Nofal. En ese marco, Defensa del Consumidor habilitó además un QR especial para turistas que permite canalizar reclamos de manera rápida. “Este año no hemos recibido denuncias por alguna estafa que haya sucedido con el tema de los alquileres temporarios”, afirmó.

Plataformas y formas de pago

Consultada por el uso de plataformas como Airbnb o Parairnos, Lucero de Nofal aclaró que ofrecen mayor respaldo. De todas formas, no están exentas de riesgos y dijo que es importante que el pago se haga a través de ella misma aplicación. “Esas páginas sí tienen más seguridad, hay que tener mucho cuidado. Ahora con la inteligencia artificial están apareciendo las estafas”, advirtió.

La principal alerta pasa por la forma de pago: “Si yo estoy en una plataforma internacional o conocida y me piden pagar por WhatsApp directamente, anulo de forma inmediata. Las plataformas se pagan en las mismas plataformas”. Y fue aún más clara: “Si piden la transferencia por Mercado Pago o por el banco, no hay que hacerlo. Hay que hacerlo todo a través de la plataforma”.

La recomendación oficial es utilizar tarjeta de crédito: “Ante una posible estafa se puede hacer la denuncia en forma inmediata en la tarjeta. En cambio, con débito no hay forma de dar un paso atrás ni pagando en efectivo”.

Denuncias en baja y nuevos focos

Según Defensa del Consumidor, la temporada actual muestra un nivel muy bajo de conflictos. “La anterior sí tuvo denuncias, pero pocas también. Podríamos decir que paulatinamente han bajado”, evaluó.

Veinte mil turistas pasaron Año Nuevo en Mendoza Estafas a turistas: aseguran que en Mendoza caen las denuncias y refuerzan las alertas al viajero

Para tener un panorama de las situaciones que se presentan en Mendoza, hay que decir que cuando se han presentado denuncias ha sido por cabañas, alojamientos en general y servicios de autos, sobre todo.

“Hemos tenido denuncias porque han contratado los autos de alquiler”, indicó. En esos casos, se realizaron investigaciones y se logró identificar a los responsables. “Por eso es importante siempre hacer la denuncia en la fiscalía penal y contratar vehículos a plataformas que salgan en forma legal, con HTTPS, para poder seguir la trazabilidad”, explicó.

En años anteriores, los reclamos incluyeron “cabañas inexistentes” o situaciones puntuales en hoteles. “Hubo un caso de unos turistas que pasaron frío en un hotel del Valle de Uco y se los resarció económicamente”, contó. También recordó un robo sufrido por una huésped en un restaurante de hotel, donde, aunque no correspondía legalmente, “el operador le dio un resarcimiento a la mujer”.

Una política de cuidado del visitante

Para Lucero de Nofal, ese tipo de respuestas reflejan una política provincial que se consolidó en la última década. “Hay un consejo consultivo entre empresas privadas y públicas, trabajamos con municipios, oficinas de Defensa del Consumidor y oficinas turísticas municipales”, detalló.

Y resumió el espíritu que guía ese trabajo: “Se ha tomado conciencia en Mendoza de proteger tanto al turista extranjero como al nacional y al provincial. El operador turístico cuida al turista para que vuelva o recomiende la provincia”.

Recomendaciones para turistas

Desde la Dirección recuerdan los derechos de los consumidores y reconocen que las vacaciones y consumos turísticos conllevan situaciones de mayor vulnerabilidad. Por eso dan algunas recomendaciones para tener en cuenta: