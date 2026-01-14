14 de enero de 2026 - 13:50

Para evitar estafas: dónde consultar los lugares habilitados para alojar turistas en Mendoza

El Gobierno recomienda seguir simples precauciones para reducir el riesgo de estafas al alquilar un alojamiento.

Para evitar estafas: dónde consultar los lugares habilitados para alojar turistas en Mendoza

Para evitar estafas: dónde consultar los lugares habilitados para alojar turistas en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En medio de la temporada de vacaciones, Ministerio de Seguridad y Justicia lanzó una advertencia a los viajeros sobre la importancia de extremar las precauciones al contratar alojamientos temporarios, ante el aumento de estafas vinculadas a reservas falsas o irregulares.

Leé además

Tras 6 meses de tareas, la calle Sarmiento de Ciudad está lista para estrenar su nueva cara que será un “revival” de este pintoresco y típico paseo en la Ciudad de Mendoza.

La renovada calle Sarmiento con una megainauguración: la obra en números y las mejoras del polo gastronómico

Por Verónica De Vita
El proyecto alcanza a seis departamentos y busca optimizar el suministro de agua potable mediante mejoras y automatización.

Avanza un plan de obras para mejorar el abastecimiento de agua en el Gran Mendoza

Por Redacción Política

Desde el organismo señalaron que, si bien muchas ofertas pueden resultar tentadoras, no respetar normas básicas de seguridad puede transformar una reserva en un serio inconveniente. Por ese motivo, recomiendan verificar siempre que el alojamiento exista y esté habilitado, ya sea a través de agencias formales, municipalidades o consultando el listado oficial del Ente Mendoza Turismo (Emetur) haciendo clic aquí.

turismo

Entre las principales sugerencias, los especialistas aconsejan no concretar operaciones mediante redes sociales con personas desconocidas, evitar pagos inmediatos o bajo presión y desconfiar de precios excesivamente bajos, ya que suelen ser un indicio de fraude.

En cuanto a las formas de pago, se recomienda utilizar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, que permiten dejar un registro de la operación. En cambio, se desaconseja el uso de giros postales o dinero en efectivo sin comprobante, así como el envío de fotografías del DNI, para resguardar la información personal.

mendoza turismo

Finalmente, ante cualquier intento de estafa o situación sospechosa, las autoridades recordaron que se debe contactar de inmediato al 911 y realizar la denuncia correspondiente a través de la plataforma de Denuncias On-line del Ministerio Público Fiscal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con la intención de fortalecer la atención de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta en Mendoza, el Gobierno incorporó 8 nuevas ambulancias para el sistema público de salud. Foto: Gobierno de Mendoza

Nuevas ambulancias con inclusión: por primera vez Mendoza tendrá 2 para personas con obesidad mórbida

Por Verónica De Vita
Los cinco turistas intentaron ingresar pirotecnia ilegal a Chile y fueron detenidos 

Detuvieron a cinco turistas argentinos que intentaron ingresar a Chile con pirotecnia ilegal

Por Redacción Policiales
turismo en mendoza: hasta el momento la actividad no logra superar la temporada pasada

Turismo en Mendoza: hasta el momento la actividad no logra superar la temporada pasada

Por Diana Chiani
Cornejo habló en la apertura de sobres para la mejora del Acceso Este y le metió presión a Santilli por las rutas nacionales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Cornejo le mete presión a Santilli por la obra en la ruta a Chile: "En marzo debería estar licitada"

Por Redacción Política