Para evitar estafas: dónde consultar los lugares habilitados para alojar turistas en Mendoza

El Gobierno recomienda seguir simples precauciones para reducir el riesgo de estafas al alquilar un alojamiento.

En medio de la temporada de vacaciones, Ministerio de Seguridad y Justicia lanzó una advertencia a los viajeros sobre la importancia de extremar las precauciones al contratar alojamientos temporarios, ante el aumento de estafas vinculadas a reservas falsas o irregulares.

Desde el organismo señalaron que, si bien muchas ofertas pueden resultar tentadoras, no respetar normas básicas de seguridad puede transformar una reserva en un serio inconveniente. Por ese motivo, recomiendan verificar siempre que el alojamiento exista y esté habilitado, ya sea a través de agencias formales, municipalidades o consultando el listado oficial del Ente Mendoza Turismo (Emetur) haciendo clic aquí.

turismo Entre las principales sugerencias, los especialistas aconsejan no concretar operaciones mediante redes sociales con personas desconocidas, evitar pagos inmediatos o bajo presión y desconfiar de precios excesivamente bajos, ya que suelen ser un indicio de fraude.

En cuanto a las formas de pago, se recomienda utilizar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, que permiten dejar un registro de la operación. En cambio, se desaconseja el uso de giros postales o dinero en efectivo sin comprobante, así como el envío de fotografías del DNI, para resguardar la información personal.

mendoza turismo Finalmente, ante cualquier intento de estafa o situación sospechosa, las autoridades recordaron que se debe contactar de inmediato al 911 y realizar la denuncia correspondiente a través de la plataforma de Denuncias On-line del Ministerio Público Fiscal.