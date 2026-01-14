Avanza un plan de obras para mejorar el abastecimiento de agua en el Gran Mendoza

El acuerdo anunciado por el Gobierno prevé una inversión de más de 3,5 millones de dólares para modernizar y automatizar 44 perforaciones de agua potable.

El proyecto alcanza a seis departamentos y busca optimizar el suministro de agua potable mediante mejoras y automatización.

El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó un convenio específico con Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam SAPEM) para la ejecución de dos proyectos destinados a mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana, con una inversión de 3.592.063 de dólares.

La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 2893, publicado en el Boletín Oficial. El acuerdo contempla la asignación de recursos para los proyectos denominados “Refuncionalización y macromedición de perforaciones Área Metropolitana” y “Modernización y automatización de perforaciones Gran Mendoza ”, que serán financiados a través del Fondo del Resarcimiento.

Según se detalla en los considerandos del decreto, las obras abarcarán un total de 44 perforaciones de agua subterránea distribuidas en los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo. Estas perforaciones cumplen un rol clave en el suministro de agua potable para la población urbana y periurbana del Gran Mendoza.

Obras Gran Mendoza El proyecto se desarrollará en dos etapas complementarias. La primera incluye trabajos de mejora en la infraestructura existente, como accesos, salas de control y sistemas de medición, con el objetivo de garantizar condiciones más seguras y eficientes de operación.

La segunda etapa prevé la incorporación de tecnologías de control, monitoreo remoto y automatización, orientadas a optimizar el uso del recurso hídrico y reducir riesgos de interrupciones en el servicio.