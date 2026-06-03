Mendoza lanzó el "Prode Mansa Pasión" para el Mundial y sorteará viajes y experiencias exclusivas

Dentro de su campaña “Mansa Pasión”, el Emetur lanzó el prode mendocino para realizar pronósticos de los partidos y participar dentro del ranking general.

Con la cuenta regresiva para el Mundial 2026, Mendoza presentó una nueva propuesta que combina fútbol y turismo: “Prode Mansa Pasión”, donde cualquier persona podrá realizar pronósticos de los partidos y participar por premios vinculados a algunos de los principales atractivos de la provincia.

La propuesta forma parte de la campaña provincial “Mansa Pasión”, impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), que busca aprovechar la fiebre mundialista para promocionar destinos, bodegas, actividades al aire libre y experiencias gastronómicas de distintos puntos del territorio mendocino.

La participación es gratuita y se realiza de manera online. Para participar, se debe ingresar al sitio oficial, crear una cuenta y completar los pronósticos antes del comienzo de cada partido. Cada acierto dará puntos que permitirán subir posiciones en el ranking general.

Premios para vivir Mendoza Además de los premios finales para quienes lideren el ranking general, el Prode Mansa Pasión contará con siete sorteos especiales durante el desarrollo del Mundial. En cada fecha de corte, los participantes tendrán la posibilidad de ganar una caja de vinos de Mendoza, celebrando así la pasión por el fútbol y uno de los productos emblemáticos de la provincia.

Las fechas de corte serán: Primer corte: 17 de junio. Sorteo: 18 de junio.

Segundo corte: 23 de junio. Sorteo: 24 de junio.

Tercer corte: 27 de junio. Sorteo: 28 de junio.

Cuarto corte: 3 de julio. Sorteo: 4 de julio.

Quinto corte: 7 de julio. Sorteo: 8 de julio.

Sexto corte: 11 de julio. Sorteo: 12 de julio.

Séptimo corte: 15 de julio. Sorteo: 16 de julio. Premios finales Primer premio Dos noches para cuatro personas en Rosell Boher.

Dos noches para cuatro personas en Puesto del Indio.

Almuerzo y visita en Finca Decero.

Excursión a Alta Montaña con Saint Germain. Segundo premio Tres noches para cuatro personas en Posada Bodega Chaglasian.

Visita a Laberinto de Borges.

Bajada de rafting y cruce en catamarán a la playa en Valle Grande.

Cena en El Bodegón. Tercer premio Tres noches para dos personas en Esplendor.

Almuerzo y visita en Finca Agostino.

Excursión a Alta Montaña con Saint Germain.

Una campaña para vivir el Mundial desde Mendoza La iniciativa busca convertir cada partido en una oportunidad para conectar con la identidad mendocina y promover los distintos destinos y prestadores turísticos que forman parte de la oferta provincial.