Detenido por realizar estafas de casi $6 millones durante sus vacaciones con sus hijos en la Costa

Un hombre que se encontraba de vacaciones en Pinamar junto a sus dos hijos, fue detenido tras recibir denuncias que lo acusaban de cometer varias estafas en la costa . El acusado, identificado como Sebastián Biancardi, habría falsificado comprobantes de las transferencias de pago en un balneario, un parador, un hotel y un restaurante por casi $6 millones.

En las últimas horas, se concretó la detención del hombre por la La UFID N°5 de Pinamar. El detenido utilizaba una aplicación para generar constancias de transferencia falsas.

La investigación se inició a partir de la denuncia del dueño del balneario Neruda , según información a la que accedió la Agencia Noticas Argentinas. El comerciante comprobó que Biancardi, mostró un comprobante trucho del pago de más de $1.5 millones por trece días para el alquiler de una carpa.

De la misma forma habría accionado en el parador de dicho balneario, donde gastó más de $900 mil. El denunciante explicó que constató del fraude al realizar la conciliación de ingresos, que demostró que no se había acreditado el pago.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del acusado , quien en ese momento se encontraba en el restaurante De Muru. En la dependencia policial, la gerente de dicho comercio se acercó y denunció que Biancardi gastó más de $600 mil en cuatro comidas y que siempre presentó comprobantes falsos.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en el hotel San Remo donde el acusado y sus hijos, de 10 y 12 años, se alojaban durante sus vacaciones desde fines de noviembre. En la requisa, se secuestraron un celular y documentación.

Los menores fueron puestos a resguardo hasta que un familiar se hizo presente en la ciudad para quedar a cargo de su cuidado.

Durante dicho operativo se sumó una nueva denuncia. Se trata de la encargada del hotel, quien refirió que para el hospedaje también utilizó comprobantes truchos por un monto total de $3.350.000.

Sebastián Biancardi quedó detenido por el delito de estafas reiteradas y se aguarda a saber si en las próximas horas hay más denuncias para sumar a la causa.