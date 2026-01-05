Alerta para argentinos en Chile: consejos para evitar estafas con alojamientos y alquileres

Tras los recientes hechos de inseguridad y estafas con víctimas argentinas en Chile, comenzaron a circular algunos consejos prácticos para evitar “vacaciones olvidables”.

Los recientes hechos de inseguridad y estafas que tuvieron como víctimas a turistas argentinos en Chile encendieron una señal de alerta en pleno verano y obligaron a reforzar las recomendaciones para quienes planean viajar al país vecino en esta temporada.

Durante las fiestas de fin de año se registraron robos y destrozos a vehículos en distintas ciudades chilenas, con turistas argentinos como principales afectados. La situación genera preocupación en los miles de personas que cruzaron la cordillera para vacacionar en este inicio de 2026.

Este lunes, como hecho reciente, argentinos fueron estafados con alojamientos falsos en balnearios muy recurridos, especialmente en la zona de Viña del Mar y Reñaca. Según pudo constatar Los Andes, serían alrededor de 200 las personas afectadas por esta modalidad, que consiste en el cobro de alquileres de propiedades que no existen o no están disponibles.

Estafas a argentinos con un alquiler de departamento en el falso "Holiday Reñaca" Estafas a argentinos con un alquiler de departamento en el falso "Holiday Reñaca" Los Andes Ante los insistentes casos, la falta de información oficial por parte de la policía de Investigaciones de Chile (PDI) sobre el avance de las causas y la preocupación creciente entre los turistas, asociaciones de periodistas difundieron una serie de recomendaciones prácticas para evitar caer en estafas durante la estadía en el país vecino.

Cómo evitar estafas en Chile Para aquellos que estén por viajar o quienes ya se encuentran en Chile, a continuación observamos recomendaciones concisas, pero prácticas para estas ocasiones.

Dudar de los precios "ganga": es importante desconfiar de los precios excesivamente bajos, que están muy por debajo del mercado en Reñaca o Viña. En ese caso, desconfíe, ya que es una señal de alerta. El tilde azul: también se advierte que la tilde azul de WhatsApp se puede comprar o falsificar; por lo tanto, no garantiza legalidad. Chequear el RUT: otro punto clave es solicitar siempre el RUT de la empresa o persona que ofrece el alojamiento y verificarlo en la página oficial del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. Búsqueda inversa de imágenes: se recomienda subir fotos de la propiedad a Google Imágenes para comprobar si han sido robadas de otros sitios web, hoteles o publicaciones antiguas. Comunicación directa: también se sugiere intentar una comunicación directa, ya sea llamando a un teléfono fijo o buscando el complejo en Google Maps para leer reseñas recientes de otros usuarios. Situación en el Paso Cristo Redentor El Paso Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de autos, aunque el intenso flujo de tránsito genera importantes demoras en el sector de alta montaña. Sin embargo, para este lunes el tiempo de espera es mucho menor que el registrado el fin de semana. Durante la tarde, la tardanza se registra para acceder al complejo Los Libertadores, correspondiente a la Aduana chilena. Esta situación provoca una espera estimada de alrededor de 45 minutos. En cambio, en el complejo Roque Carranza las demoras son mínimas, con tiempos de espera aproximados de 20 minutos. Paso Cristo Redentor El Paso Cristo Redentor permanece habilitado y registra leves demoras