Alerta spam: una experta en IA explica por qué colgar una llamada desconocida es un error

¿Cansado de los números desconocidos? Una experta en inteligencia artificial revela por qué rechazar la llamada es un error y qué hacer para frenar el acoso.

numero-desconocido
Por Cristian Reta

Expertos en inteligencia artificial advierten sobre un error común que cometemos al recibir spam telefónico. Este fenómeno afecta a millones de usuarios y entender cómo funcionan los marcadores automáticos al recibir una llamada es clave, ya que la validación involuntaria de nuestro número permite que las campañas de acoso se multipliquen, volviendo inútiles las soluciones tradicionales.

La trampa de la validación: por qué el botón rojo es tu enemigo

Suena el teléfono, ves un número que no conocés y, por inercia, pulsás el botón rojo para rechazar la llamada. Creés que terminaste con la molestia, pero la ciencia detrás de los sistemas de marcación sugiere lo contrario. Según Nona, profesora experta en Inteligencia Artificial, este gesto tan cotidiano es interpretado por los sistemas de spam como una señal de éxito. Al rechazar la llamada, le estás confirmando al sistema que tu número de teléfono está "activo" y que hay una persona real del otro lado reaccionando al estímulo.

En el mundo de los call centers y, lamentablemente, de las campañas de estafa, se utilizan marcadores automáticos que registran cada rastro de la interacción. No importa si atendiste o si colgaste con rabia; para el algoritmo, cualquier respuesta es una métrica de validación. Si el sistema detecta que el número está operativo, ese dato se vuelve valioso y se empaqueta en listas comerciales que circulan por mercados de datos. El resultado es paradójico: intentaste cortar el ruido, pero terminaste logrando que las llamadas se multipliquen en el futuro cercano.

Estrategias efectivas: cómo blindar tu número ante el acoso

La llamada de spam no empieza cuando suena el teléfono, sino mucho antes, cuando tu número entra en una lista tras registrarte en algún servicio online. Para combatir esto, la experta propone un enfoque de "menos es más", dividido en dos tipos de soluciones.

La primera es inmediata y doméstica: dejar que el teléfono suene hasta que se corte solo o apoyarse en los filtros automáticos del sistema operativo del celular. Es fundamental no "negociar" con los sistemas automáticos. Muchas personas intentan pulsar teclas para supuestamente "darse de baja" de una lista, pero esto es solo otra forma de confirmarle al marcador que hay un humano interactuando. La recomendación es clara: cuanto menos interactúes con una llamada sospechosa, menos pistas das y menos oportunidades ofrecés para que te vuelvan a meter en una rueda de acoso.

La segunda solución es administrativa y, aunque es más lenta, resulta mucho más eficaz a largo plazo porque corta el suministro del dato. Consiste en retirar consentimientos de privacidad en aplicaciones, reclamar ante las empresas y apuntarse a sistemas oficiales de exclusión publicitaria. No genera la misma descarga de adrenalina que colgarle a un robot, pero es la única manera científica de retirar tu número del mercado de los estafadores y recuperar, por fin, la paz en tu pantalla.

Por Cristian Reta
Por Ignacio Alvarado
Por Cristian Reta
Por Andrés Aguilera