Qué significa poner una vela blanca como centro de mesa, según el Feng Shui

Algunos objetos cotidianos pueden influir en la energía del hogar . En este caso, el Feng Shui indica que cada elemento tiene un propósito y una vibración específica, y su ubicación nunca es casual. Entre todos ellos, la vela blanca ocupa un lugar especial por su capacidad de transformar el ambiente de manera sutil pero poderosa.

Ubicar una vela blanca en el centro de la mesa no es una creencia sin fundamento. Esta práctica milenaria busca activar la energía positiva del hogar, limpiar tensiones acumuladas y generar un clima de calma que se percibe incluso sin encenderla.

En el Feng Shui, el color blanco está profundamente asociado a la pureza, la claridad mental y los nuevos comienzos. Representa el elemento Metal, vinculado con el orden, la precisión y la limpieza energética.

La vela blanca también actúa como un punto de reinicio energético.

Cuando se coloca una vela blanca como centro de mesa, se está introduciendo un punto de equilibrio que actúa como regulador de las energías que circulan en el hogar.

Además, la forma vertical de la vela representa la conexión entre el cielo y la tierra. Esto convierte al centro de mesa en un canal energético que ayuda a equilibrar lo espiritual con lo material. Incluso apagada, la vela blanca cumple una función simbólica, pero al encenderla, su efecto se potencia, ya que el fuego activa el movimiento del chi y ayuda a desbloquear energías estancadas.

Cómo ubicar correctamente la vela blanca para potenciar la buena energía

Para que la vela blanca cumpla su función energética, es fundamental ubicarla correctamente .

. Esta filosofía china recomienda colocarla exactamente en el centro de la mesa , ya que este punto representa el corazón del hogar.

recomienda colocarla exactamente en el , ya que este punto representa el del hogar. No debe quedar desplazada ni acompañada por objetos que generen desorden visual, ya que esto interfiere con la circulación del chi.

El recipiente también es clave

Lo ideal es usar un portavelas simple, preferentemente de vidrio, cerámica o metal, materiales que no distorsionan la energía.

Además, deben evitarse recipientes rotos o manchados, ya que el objetivo es transmitir limpieza, calma y equilibrio. En este caso, la simplicidad potencia el efecto energético de la vela blanca.

Asimismo, la vela debe prenderse al menos unos minutos al día, especialmente durante las comidas o en momentos de reunión familiar, así ayuda a reforzar la intención de armonía. Mientras se enciende, no debe olvidarse hacerlo con una intención clara: atraer paz, bienestar y buena energía al hogar. Este gesto consciente transforma un acto cotidiano en un ritual energético.

Poner una vela blanca como centro de mesa no es un simple detalle decorativo. Para el Feng Shui es importante, ya que este gesto activa la buena energía, armoniza las relaciones y ayuda a limpiar el ambiente emocional del hogar.