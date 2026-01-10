10 de enero de 2026 - 20:00

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente maduras

Según la psicología del color, ciertos tonos reflejan autocontrol, coherencia interna y estabilidad emocional.

Por Andrés Aguilera

La psicología del color sostiene que estas cualidades también pueden expresarse en elecciones cotidianas, como los tonos que una persona decide usar.

Diversos estudios en psicología social y percepción muestran que las personas emocionalmente maduras suelen inclinarse por colores que transmiten equilibrio, sobriedad y claridad, evitando tanto la estridencia como la invisibilidad extrema.

El azul profundo: serenidad y claridad emocional

image

El azul profundo, como el azul marino, está fuertemente asociado a la calma y la estabilidad emocional.

En psicología del color, este tono se vincula con personas capaces de pensar antes de reaccionar y de mantener la serenidad en contextos de tensión.

Las personas emocionalmente maduras suelen elegir este color porque comunica confianza, coherencia y autocontrol, cualidades clave para vínculos sanos y decisiones equilibradas.

Estudios en psicología ambiental indican que los tonos azules profundos reducen la activación emocional excesiva y favorecen la claridad mental.

El verde oliva: equilibrio y aceptación

image

El verde oliva representa armonía, aceptación y crecimiento personal. Desde la psicología, se lo asocia con personas que lograron integrar sus emociones sin negarlas ni exagerarlas.

Este color suele aparecer en individuos que aceptan sus errores, aprenden de la experiencia y no necesitan demostrar nada constantemente.

La madurez emocional implica tolerar la imperfección propia y ajena, y el verde oliva refleja esa postura flexible y equilibrada frente a la vida.

El gris medio: sobriedad y regulación interna

image

El gris medio, ni demasiado claro ni excesivamente oscuro, simboliza neutralidad emocional y regulación interna.

En psicología del color, este tono se vincula con personas que no reaccionan de manera extrema y que saben ubicarse en un punto intermedio.

Las personas emocionalmente maduras suelen sentirse cómodas con este color porque expresa mesura, criterio y estabilidad, sin necesidad de imponerse ni desaparecer.

Refleja una personalidad que sabe cuándo hablar, cuándo callar y cómo manejar los tiempos emocionales.

