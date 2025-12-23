23 de diciembre de 2025 - 22:30

Fallo judicial exige al Banco Central explicar los movimientos de las reservas de oro

La Justicia determinó que el BCRA no fundamentó adecuadamente la reserva de información sobre el traslado de oro al exterior y deberá transparentar los datos o justificar técnicamente su confidencialidad.

La Justicia obliga al Banco Central a transparentar el traslado de oro al exterior.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Justicia ordenó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) transparente los movimientos vinculados al traslado de oro al exterior, tras considerar insuficientes las explicaciones brindadas por la entidad para mantener bajo reserva esa información.

La decisión fue adoptada por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, quienes señalaron que el Banco Central no explicó “punto por punto” los motivos que justifican la confidencialidad de cada uno de los datos solicitados.

Previamente, el organismo que preside Santiago Bausili se había amparado en el artículo 8 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, argumentando que la difusión de los movimientos del oro de las reservas podría “poner en riesgo la seguridad de las reservas y la estabilidad financiera del país”.

Con este fallo, el BCRA deberá optar entre entregar la documentación requerida o fundamentar técnicamente, de manera específica, qué aspectos de la información solicitada representarían un peligro para la estabilidad financiera.

El origen del reclamo se remonta a un año atrás, cuando el gremio bancario que conduce el diputado kirchnerista Sergio Palazzo presentó un pedido de acceso a la información pública para que el presidente del Banco Central respondiera sobre “las versiones relativas a la salida de oro de las reservas con destino al exterior”.

Según Palazzo, durante junio de 2024 se habrían producido al menos dos partidas de oro, una el 7 de junio y otra el 28 del mismo mes, lo que motivó el pedido formal de explicaciones.

Ante la polémica, el ministro de Economía Luis Caputo salió a aclarar que el eventual traslado del oro al exterior constituía “una medida muy positiva”, ya que permitiría obtener rendimientos financieros que no serían posibles si el metal permaneciera inmovilizado en el país.

Es una movida muy positiva, porque hoy tenés oro en el BCRA que es como si tuvieras un inmueble adentro que no se puede usar para nada. Si lo tenés afuera podés obtener retornos”, afirmó el funcionario.

