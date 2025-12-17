Cambian las YPF: venderán hamburguesas de McDonald's, sumarán farmacias y tendrán distintos tamaños

De cara al 2026, la petrolera estatal YPF avanza con un acuerdo para vender hamburguesas de McDonald’s en parte de su red de estaciones de servicio y, en paralelo, abrió conversaciones con Farmacity para sumar productos de la cadena de farmacias en sus puntos de venta.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para potenciar el negocio de tiendas y servicios en unas 1.700 estaciones de todo el país, pero con un relanzamiento de segmentos de estaciones.

Según reportaron medios porteños, el anuncio lo realizó este martes el propio CEO de la petrolera, Horacio Marín , durante el brindis de fin de año que la compañía organizó para la prensa en su torre de Puerto Madero. Allí contó que mantuvo conversaciones con Arcos Dorados , el mayor franquiciado de McDonald’s a nivel mundial y operador de la marca en la Argentina, donde cuenta con 231 locales. El acuerdo prevé incorporar al menos 15 productos de McDonald’s en el menú de algunas estaciones de YPF.

A esa propuesta gastronómica se sumarán las empanadas de Nuestras Costumbres Criollas , un local histórico de Retiro que, tras un llamado personal de Marín -“solía comprarlas cuando trabajaba en Tecpetrol”-, certificó este año como proveedor de la casa central de YPF.

El ejecutivo también adelantó gestiones con un chef “ famoso ”, al que prefirió no identificar, “para que haya productos de alta calidad”.

Cambian las estaciones de YPF: segmentan por tamaño y negocios

El plan de YPF contempla una segmentación de las estaciones. Un primer grupo serán las YPF Black, unas 15 en todo el país, ubicadas en puntos emblemáticos como Figueroa Alcorta y Echeverría (CABA).

En una segunda categoría, que Marín llamó “YPF actuales”, se seguirán vendiendo las hamburguesas propias de la compañía (las de Full), un producto que por volumen convirtió a las tiendas Full en las mayores vendedoras de ese tipo de comida y también de café, con 34 millones de unidades anuales.

La tercera categoría será “low cost”, bajo la marca Refiplus by YPF, pensada para zonas más remotas y estaciones con menor rentabilidad.

YPF YPF Gentileza

“Empecé a hablar con Farmacity”, reveló Marín, al explicar que allí buscan sumar más servicios para usuarios que trabajan lejos de los grandes centros urbanos. A eso se sumará una cuarta categoría, “YPF-ACA”, ya operativa hace décadas.

El relanzamiento integral apunta al próximo año y se enmarca en un plan más amplio de crecimiento del downstream, mientras YPF impulsa proyectos estratégicos como el oleoducto VMOS y Argentina LNG, con la expectativa de exportaciones por unos USD 50.000 millones anuales.

Según detalló el CEO, las tiendas Full generan una facturación cercana a los USD 500 millones anuales, sobre ingresos totales de YPF que rondan los USD 20.000 millones. De las 1.700 estaciones de la red, solo 160 son propias y el resto operan bajo licencias. En ese esquema, Marín aseguró que este año lograron “mejoras de productividad del 80%”, impulsadas por nuevas estrategias de marketing y acciones de cross selling vinculadas al despacho de combustibles.