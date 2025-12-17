Más de la mitad de los mendocinos usan las tarjetas de crédito para comprar alimentos

Las tarjetas de crédito dejó de ser una herramienta asociada a compras excepcionales o bienes duraderos para convertirse en uno de los principales recursos que tienen los mendocinos para llegar a fin de mes. En la actualidad, se estima que cada familia posee más de tres tarjetas de crédito que utiliza de manera habitual con límites hasta el tope y con una mora que crece o que se refinancia cada vez más frecuentemente.

Según los últimos datos disponibles del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , Mendoza ocupa el puesto número 11 en la cantidad de créditos tomados con tarjetas de crédito . A nivel país, el endeudamiento vía este medio creció un 55% “real” con el correspondiente descuento de la inflación. En general, cerca del 92% de los deudores están al día, pero son crece la cantidad de usuarios que solo pueden pagar el mínimo con el creciente interés y deuda que eso genera.

Si bien la tarjeta de crédito siempre ha sido la forma de estirar el salario, saldar imprevistos o adquirir bienes más grandes, desde hace un tiempo se utiliza cada vez más para financiar “gastos corrientes. Es decir para comprar los bienes básicos que se venden en los supermercados. Esta situación se da de la mano de un aumento de tasas a nivel general y de promociones sin interés que ofrecen algunos bancos o entidades financieras.

En este marco, las tarjetas de crédito se ha convertido en un recurso para sostener el consumo básico de los hogares mendocinos. Según un informe reciente de la consultora Evaluecon , más de la mitad de los usuarios de tarjetas en Mendoza las utilizan principalmente para gastos en supermercados. “Se trata de una señal clara del deterioro del poder adquisitivo y del cambio forzado en la utilización del crédito que se aplica cada vez más para comer”, señaló José Vargas, economista de la consultora .

En función de la relevancia y según la encuesta realizada, el 52% de los mendocinos destina la tarjeta de crédito a la compra de alimentos en el supermercado . Este uso está muy por encima de otros. El resto de los destinos en donde los mendocinos más apelan a las cuotas y las tarjetas de crédito fueron: combustible (11%), emergencias (8%), medicamentos (7%) o electrodomésticos (6%).

El financiamiento del consumo del supermercado en donde la mayoría de los productos son para comer es un dato que se debe a la combinación de varios factores, según señaló el estudio de Evaluecon. Por un lado, la pérdida sostenida del poder de compra de los salarios, que obliga a las familias a recurrir a las tarjetas incluso para las compras mínimas indispensables. Por otro, la persistencia de costos financieros elevados, que desalientan el endeudamiento a mediano y largo plazo a menos que se pueda acceder a promociones específicas de bancos y tarjetas.

En este contexto, los mendocinos priorizan el uso de cuotas cortas. La mayoría opta por financiar compras en un máximo de seis pagos ya que los planos más extensos —como los de 12 o 24— encarecen significativamente el consumo. No solo las tasas que continúan altas sino los elevados costos financieros impactan en las decisiones de compra y, más adelante, en las dificultades de pago.

Cambio de hábitos

Los datos de ventas minoristas que releva mensualmente la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) cayeron en noviembre tanto en la medición anual como en la mensual. En este marco, el informe de Evaluecon destacó que en los últimos 12 meses, las condiciones de consumo cambiaron de manera drástica.

“Muchos gastos fueron recortados o eliminados para poder sostener la compra de alimentos y otros bienes básicos”, expresó Vargas. Pese al escenario de inflación más baja, el reacomodamiento del patrón de consumo por la suba de servicios y los salarios pisados afecta fuertemente el ingreso real de las familias mendocinas.

Con relación al uso del crédito, el gerente del mayorista Oscar David, Rubén David, expresó que han observado un incremento en la utilización de este medio de pago. El empresario, agregó, no obstante, que no saben si las tarjetas son utilizadas solo para financiarse o porque es un medio que crece en un contexto de digitalización creciente. Por otra parte, David advirtió que es cada vez más común que los bancos y las tarjetas hagan sus promociones a través del uso del crédito.

Supermercados / Consumo / Ventas

Es decir que los descuentos y beneficios se concretan a través del pago en cuotas. Un relevamiento a nivel nacional realizado por la cadena Dia, reveló que para las fiestas, la prioridad indiscutida es el ahorro. “Las ofertas y promociones ocupan un rol central y decisivo ya que el 87% de consumidores las considera clave y afirma compararlas activamente antes de concretar su compra”, se apuntó en el informe.

Buen comienzo de diciembre

Pasado el bajón de octubre y de noviembre, diciembre parece haber llegado con aires renovados y –vía aguinaldo y Fiestas de fin de año- el movimiento ha comenzado a crecer. Así lo señaló Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Ceitys).

“Mientras más se acerca la fecha, más gente se ve en el centro y sin duda las tarjetas de crédito y las promociones bancarias serán las estrellas del mes”, observó Alín. Aquí lo más habitual son las cuotas de 3 y de 6 cuoas aunque todos están a la espera de los beneficios específicos de billeteras y bancos, muchos de los cuales pueden combinarse.

En línea, Rubén David comentó que de cara a las fiestas las ventas están “normales” aunque reconoció una leve suba con relación al año pasado. El referente del sector mayorista expresó que la estabilidad de precios ha ayudado a esta situación así como la sensación de que las personas tienen “otra esperanza”. Aunque no hayan cambiado las condiciones objetivas, la estabilidad cambiaria y la promesa del Gobierno nacional parecieran haber cambiado el clima general.