Inversión y exclusividad en Alvear: La Tour se lanza para redefinir el segmento premium de Buenos Aires

La Avenida Alvear , corazón de la "Belle Époque" porteña y hogar de palacios que hoy son embajadas, se prepara para recibir un nuevo ícono de la arquitectura residencial de lujo. La Tour , el nuevo desarrollo de Branson Real Estate , no solo busca dialogar con la rica herencia del barrio, sino que establece un estándar de vida inédito en la ciudad.

Patrimonio en venta: la bodega centenaria que combina arquitectura única con un parque de ensueño

Sturzenegger comparó a la Asociación de Viñateros de Mendoza con el Chiqui Tapia: la respuesta

Ubicado en la estratégica esquina de Alvear y Ayacucho, a pasos del Hotel Alvear y el Palacio Duhau, el proyecto firmado por Gontovnikas Arquitectos es conceptualizado como una propuesta que mira al futuro sin traicionar el pasado.

El diferencial más contundente de La Tour es su ambición por replicar la experiencia de un hotel de máxima categoría dentro del ámbito privado.

Una inversión de más de 10 millones de dólares en un proyecto que promete servicios de hotelería cinco estrellas

"Va a ser como vivir en un hotel cinco estrellas pero en tu casa, con concierge capaz de resolverle las cuestiones diarias, desde hacer una reserva hasta conseguir entradas", explica Vanesa Koifman, directora del proyecto.

Valet Parking y seguridad 24 horas.

Restaurante/Bar propio con servicio a la unidad.

Cava de etiquetas seleccionadas y sala de reuniones.

Spa, gimnasio y piscina, completando un paquete de amenities difícil de igualar en el mercado local.

Las unidades, amplias y luminosas (los 2 ambientes comienzan en 70 m²), ofrecen terrazas con vistas privilegiadas a Recoleta, apuntando a un público que valora el diseño de excelencia y la funcionalidad contemporánea.

Números de inversión atractivos

Los Andes pudo averiguar que La Tour se posiciona no solo como una residencia, sino como un activo de alta rentabilidad. Con una inversión total de Branson Real Estate superior a los 10 millones de dólares, el proyecto se alinea a los valores del segmento premium, partiendo de U$D 340.000.

El gran atractivo para el inversor es la administración de alquiler temporario, un servicio integral del edificio que maximiza las ganancias: la desarrolladora proyecta una renta anual del 8%.

En cuanto a la estructura de pagos, el esquema básico es 30% al boleto y el saldo en 24 cuotas ajustadas en pesos durante la construcción, con la flexibilidad de personalizar los planes para clientes de perfiles particulares.

El comienzo de la obra está fijado para los primeros meses de 2026, con una duración estimada de 26 meses. La comercialización, que aún no ha iniciado formalmente, buscará captar a quienes busquen asegurar su lugar en el rincón más refinado y exclusivo de Buenos Aires.