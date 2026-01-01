Marcelo Gallardo arranca el año contento: Matías Viña se sumará como refuerzo

El 2026 se puso en marcha y el River de Marcelo Gallardo ya suma su tercer refuerzo , el lateral uruguayo Matías Viña que se desempeña actualmente en Flamengo , tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo del "Millonario" de cara a la próxima temporada.

Un jugador de River podría llegar a San Lorenzo para destrabar el pase de Romaña a Núñez

Hace unos días se sumaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y ahora lo hará el uruguayo . El "Muñeco" lo llamó personalmente, le comentó cuál era su ideal y el lateral por izquierda no dudó a la hora de dar el sí.

Por estas horas se darán las negociaciones entre los clubes, pero en River ya saben que Flamengo no pondrá trabas en la operación . Será un préstamo por un año con opción de compra. El "Millonario" y el "Fla" todavía deben ponerse de acuerdo en los números, pero hay optimismo de ambas partes que el pase de concrete.

Marcelo Gallardo sabía que tenía que reforzar el lateral izquierdo , especialmente luego de concretarse la salida de Milton Casco . El puesto había quedado resentido y solamente Marcos Acuña era opción, por lo que la incorporación de un tres era casi obligada.

El nombre de Matías Viña surgió en los últimos días y en River pareciera que la modalidad de negociar es simple, si el jugador muestra predisposición por jugar en el club, se va a fondo, sino se busca otra alternativa.

El jugador por el que más se intentó para reforzar el lateral izquierdo fue Julio Soler, pero Bournemouth no lo hizo sencillo. También estuvo en carpeta Elías Báez, pero San Lorenzo todavía se acomoda de su crisis institucional y no fue fluida la negociación.

image

Cuál sería la próxima incorporación que planea cerrar River

Gallardo quiere ir con la mayor cantidad de refuerzos. Vera y Moreno se entrenan con el equipo desde hace días, Viña se sumará en los próximos y el deseo de Marcelo Gallardo es cerrar a la joya de Godoy Cruz, Santino Andino lo antes posible.

Recordemos que el próximo 3 de enero, el conjunto "Millonario" y las nuevas caras que se sumen al plantel, parten para el inicio de la segunda parte de la pretemporada en San Martín de Los Andes.