31 de diciembre de 2025 - 22:45

River cerró el año con un gesto que conmovió al Monumental: una cena para socios que pasan las fiestas solos

Lejos del ruido de la competencia, River despidió el 2025 con una acción solidaria en el Monumental, pensada para socios que enfrentan las fiestas sin compañía.

River cerró el 2025 en una cena admirable juntos a sus socios.

River cerró el 2025 en una cena admirable juntos a sus socios.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River cerró el 2025 en una cena admirable juntos a sus socios. La iniciativa buscó acompañar a socios vitalicios, personas mayores y familias atravesadas por pérdidas recientes, en una noche donde el club se propuso ocupar un rol de contención. El encuentro priorizó las historias personales, el recuerdo de quienes ya no están y la cercanía humana.

Leé además

Fútbol argentino en 2026.

Fútbol argentino 2026: 8 títulos en juego, el debut de los equipos mendocinos y un año que no dará respiro

Por Cristian Reta
Desde 2018, los superclásicos de verano no volvieron a disputarse. Hoy son una reliquia del fútbol argentino. 

Cuando enero era emocionante: la historia del superclásico de verano que ya no existe

El Estadio Monumental fue escenario de una jornada distinta a las habituales. En el salón principal no hubo dirigentes, sponsors ni compromisos institucionales, sino mesas compartidas por socios que, por diferentes circunstancias, atraviesan estas fechas en soledad. La propuesta, impulsada por la dirigencia del club, puso el foco en aquellos integrantes de la comunidad riverplatense que muchas veces quedan fuera de la escena pública.

Entre los invitados hubo socios vitalicios, integrantes del programa River Sin Barreras y personas que perdieron a familiares, cuidadores o compañeros de vida. La diversidad de edades y trayectorias reflejó que la soledad no distingue historias ni generaciones. El objetivo fue claro: que el club se convierta, al menos por una noche, en el espacio de encuentro y contención para quienes más lo necesitan.

River despidió el 2025 con una acción solidaria en el Monumental, pensada para socios que enfrentan las fiestas sin compañía.
River despidió el 2025 con una acción solidaria en el Monumental, pensada para socios que enfrentan las fiestas sin compañía.

River despidió el 2025 con una acción solidaria en el Monumental, pensada para socios que enfrentan las fiestas sin compañía.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con la presencia de la familia de Walter Paz, un hincha cuya ausencia sigue siendo recordada dentro de la institución. Su participación simbolizó la continuidad del vínculo entre River y quienes forman parte de su historia afectiva.

Embed

Un capítulo especial de la noche fue la llegada de Norberto “Beto” Alonso. El ídolo dejó de lado su lugar de leyenda para sentarse a la mesa como un socio más, compartir anécdotas y escuchar relatos de vida. Junto al vicepresidente Andrés Ballotta, referentes del club dialogaron con los asistentes y transformaron la cena en un espacio de escucha y reconocimiento mutuo.

Durante el encuentro, surgieron testimonios de socios que atravesaron enfermedades graves durante el año y que encontraron en el club un sostén fundamental. Para muchos, la velada no fue un gesto asistencial, sino la reafirmación de su pertenencia a una comunidad que se cuida.

La noche cerró con brindis, charlas extendidas y una certeza compartida: cuando se apagan las luces del espectáculo, el valor más grande de River sigue siendo su gente y la capacidad de acompañarse en los momentos más difíciles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

fin a la patria potestad: la fuerte sancion que prepara afa para los juveniles que abandonen el pais

Fin a la "patria potestad": la fuerte sanción que prepara AFA para los juveniles que abandonen el país

Por Redacción Deportes
Boselli, el joven defensor uruguayo buscaría tener más rodaje de cara al Mundial 2026.

Un jugador de River podría llegar a San Lorenzo para destrabar el pase de Romaña a Núñez

Por Redacción Deportes
Así quedaría el Estadio Monumental, la casa de River Plate.

Impactante: el plan millonario de River para techar el Estadio Monumental y ampliarlo a 100 mil espectadores

Por Cristian Reta
river es el equipo mas convocante del mundo por tercer ano consecutivo

River es el equipo más convocante del Mundo por tercer año consecutivo

Por Redacción Deportes