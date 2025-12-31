River cerró el año con un gesto que conmovió al Monumental: una cena para socios que pasan las fiestas solos

Lejos del ruido de la competencia, River despidió el 2025 con una acción solidaria en el Monumental, pensada para socios que enfrentan las fiestas sin compañía.

River cerró el 2025 en una cena admirable juntos a sus socios. La iniciativa buscó acompañar a socios vitalicios, personas mayores y familias atravesadas por pérdidas recientes, en una noche donde el club se propuso ocupar un rol de contención. El encuentro priorizó las historias personales, el recuerdo de quienes ya no están y la cercanía humana.

El Estadio Monumental fue escenario de una jornada distinta a las habituales. En el salón principal no hubo dirigentes, sponsors ni compromisos institucionales, sino mesas compartidas por socios que, por diferentes circunstancias, atraviesan estas fechas en soledad. La propuesta, impulsada por la dirigencia del club, puso el foco en aquellos integrantes de la comunidad riverplatense que muchas veces quedan fuera de la escena pública.

Entre los invitados hubo socios vitalicios, integrantes del programa River Sin Barreras y personas que perdieron a familiares, cuidadores o compañeros de vida. La diversidad de edades y trayectorias reflejó que la soledad no distingue historias ni generaciones. El objetivo fue claro: que el club se convierta, al menos por una noche, en el espacio de encuentro y contención para quienes más lo necesitan.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con la presencia de la familia de Walter Paz, un hincha cuya ausencia sigue siendo recordada dentro de la institución. Su participación simbolizó la continuidad del vínculo entre River y quienes forman parte de su historia afectiva.

Un capítulo especial de la noche fue la llegada de Norberto "Beto" Alonso. El ídolo dejó de lado su lugar de leyenda para sentarse a la mesa como un socio más, compartir anécdotas y escuchar relatos de vida. Junto al vicepresidente Andrés Ballotta, referentes del club dialogaron con los asistentes y transformaron la cena en un espacio de escucha y reconocimiento mutuo.