2 de enero de 2026 - 08:57

Fin de la novela de Franco Mastantuono: "Es intransferible para nosotros"

A pesar de los sondeos de varios clubes europeos para salir a préstamo, Franco Mastantuono se queda en el Real Madrid por una situación inesperada.

El Real Madrid declaró intransferible a Franco Mastantuono.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mercado de invierno suele ser una época de dudas para los futbolistas que no gozan de los minutos deseados, y el nombre de Franco Mastantuono estuvo sobre la mesa de varios clubes europeos. Sin embargo, la postura del Real Madrid es inamovible: el argentino de 18 años es intransferible.

Lejos de buscarle una salida para que sume rodaje, el plan se presenta claro, aprovechar los huecos que quedarán vacantes en la plantilla durante enero.

image

En ese sentido, la decisión del "Merengue" por retener al ex River se presenta estratégica. Esto se debe a que el plantel afrontará un rearmado importante en ataque debido a dos factores: la salida de Endrick rumbo al Olympique de Lyon y la ausencia de Brahim Díaz, quien se marchó con la selección de Marruecos para disputar la Copa Africana.

La baja del marroquí es la que le abre la ventana más grande a Mastantuono, ya que Brahim suele ser el primer cambio de Xabi Alonso. Y con Marruecos perfilada como una de las candidatas al título continental, su ausencia en Madrid podría prolongarse durante casi todo el mes de enero.

image

El bajón futbolístico que vivió Franco Mastantuono en su llegada al Real Madrid

La temporada de Mastantuono fue una montaña rusa. Su arribo fue disruptivo, con Xabi Alonso otorgándole la titularidad en nueve de los primeros 14 encuentros. Sin embargo, el Clásico ante Barcelona marcó un quiebre cuando el técnico lo dejó en el banco todo el partido.

Este bajón, inevitablemente, alimentó los rumores. El Napoli de Antonio Conte llegó a preguntar condiciones para llevarlo cedido a la Serie A, pero la respuesta desde las oficinas del Bernabéu fue tajante al rechazar el pedido, dejando en claro que consideran a Mastantuono una pieza importante a largo plazo. Ahora, con el físico recuperado y el camino despejado de competencia directa en el banco, la pelota vuelve a estar en sus pies.

image
