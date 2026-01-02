2 de enero de 2026 - 09:55

¿Quiénes son los 10 árbitros que confirmó la AFA en la pelea por ir próximo Mundial?

Entre la lista de los árbitros que fueron elegidos por la AFA, figuran los que tuvieron mejor presente y fueron menos cuestionados en su arbitraje.

La AFA dio a conocer la lista de los encargados de impartir justicia en 2026.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La AFA confirmó la nómina de 10 árbitros internacionales FIFA, una decisión que no debe leerse únicamente como una ratificación administrativa, sino como una evaluación integral del presente y, sobre todo, como una proyección hacia el futuro inmediato del arbitraje argentino, con la mirada puesta en CONMEBOL y el Mundial 2026.

La lista expone tres realidades claras: árbitros consolidados que sostienen el estándar, jueces en proceso de afirmación internacional y un grupo promovido recientemente que arrastra un saldo pendiente, producto de un 2025 con más irregularidad que solidez. La confirmación, en estos casos, no es un premio, sino una apuesta a la mejora.

image

Los tres árbitros que marcan el estándar según la AFA

Si hablamos de árbitros con mayor rodaje internacional, nombramos a Facundo Tello, Maximiliano Ramírez y Darío Herrera. Tello (FIFA desde 2019) es el árbitro argentino con mayor rodaje internacional sostenido, tanto en CONMEBOL como en escenarios UEFA, y su actuación en el último Mundial terminó de consolidarlo en la élite.

Hoy aparece naturalmente proyectado para repetir presencia en el Mundial 2026, no como promesa, sino como referencia arbitral plenamente confiable.

image

Otro caso es el de Nicolás Ramírez (FIFA desde 2023), es el árbitro que mayor crecimiento mostró dentro del grupo. Aun con escaso rodaje internacional por su juventud, dejó en el fútbol argentino muy buenas actuaciones, respaldadas por decisiones institucionales fuertes: dirigió en tres ocasiones consecutivas el clásico Boca–River, el partido de mayor exposición y presión del país.

Por último, Darío Herrera es que representa el oficio arbitral en su máxima expresión. Su experiencia le permite leer partidos complejos, administrar tensiones colectivas y sostener el control aun cuando el juego se desordena.

image

Quiénes completan la lista de árbitros en la pelea por ir al Mundial 2026

La lista se confirma con los siguientes encargados de impartir justicia: Yael Falcón Pérez (FIFA desde 2022) es el árbitro que mejor logró afirmarse dentro de la generación intermedia. Leandro Rey Hilfer (FIFA desde 2023) muestra avances en su proceso, aunque todavía con altibajos.

A estos nombres, les siguen árbitros que son una apuesta a futuro: Nazareno Arasa, Sebastián Zunino, Andrés Gariano, Lobo Medina, Sebastián Nicolás Ramírez. El 2026 será decisivo para estos árbitros, los cuales deberán mostrar confiabilidad para la AFA.

image
