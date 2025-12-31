Escándalo en la AFA: Javier Faroni usó fondos del fútbol argentino para la compra del club Perugia

El sueño de devolver al histórico Perugia Calcio a la Serie A italiana parece haberse transformado en una pesadilla judicial para su propietario, el empresario y productor teatral Javier Faroni .

A poco más de un año de su desembarco en la región de Umbría, una investigación basada en registros bancarios de Estados Unidos reveló que la adquisición del club se habría financiado con dinero perteneciente a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) .

Según la documentación analizada, Faroni desvió un total de US$ 6,2 millones para capitalizar al equipo italiano. La ingeniería financiera consistió en el envío de fondos desde una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC —empresa controlada por Erica Gillette, esposa de Faroni— hacia la firma Sports Next Gen Ltd , utilizada por el empresario para la compra del club.

Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 25 transferencias atomizadas que terminaron en cuentas radicadas en el Reino Unido y en las Islas Mauricio .

La Justicia de Estados Unidos, mediante órdenes judiciales denominadas "discoveries", obligó a entidades como JP Morgan y Citibank a entregar información confidencial sobre estos movimientos.

Estos registros no solo exponen el financiamiento del Perugia, sino que revelan un esquema mucho más amplio donde TourProdEnter LLC habría administrado cerca de US$ 260 millones de la AFA en el exterior.

Además, se detectó el desvío de al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma vinculadas a personas sin solvencia financiera en Bariloche.

Así también, fondos de la AFA habrían sido utilizados para la compra y mantenimiento de aviones privados, yates de lujo, autos de alta gama y hasta entradas VIP de teatro.

Vínculos políticos y deportivos bajo la lupa

La situación procesal de Faroni se agravó esta semana. Por orden del juez Luis Armella, la Policía de Seguridad Aeroportuaria demoró al empresario en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay. En paralelo, se realizó un allanamiento en su propiedad de Nordelta.

El escándalo salpica directamente a la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, y a su mano derecha, Pablo Toviggino. Los registros muestran transferencias hacia sociedades vinculadas a Toviggino e incluso un pago directo a su pareja, María Florencia Sartirana, realizado a finales de 2024.

Mientras tanto, en Italia, la Federación Italiana de Fútbol ya ha aplicado sanciones formales al Perugia por irregularidades en la presentación de su documentación financiera.

Lo que comenzó como una inversión deportiva de un empresario con pasado en la política y la gestión pública, hoy se presenta como un caso de corrupción sistémica que utiliza los ingresos generados por la Selección argentina para fines privados.